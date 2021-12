L’Orchestre symphonique de Laval tiendra son dernier concert de la saison le 15 décembre

Pour son dernier concert de la saison, l’Orchestre symphonique de Laval (OSL) se plonge dans l’esprit des Fêtes avec la présentation du concert J’aime l’hiver! le mercredi 15 décembre, 19h30, à la salle André-Mathieu.

La pièce de résistance de la soirée sera la présentation de l’œuvre Le Chandail de hockey en compagnie de Roch Carrier à la narration.​

Les musiciens de l’OSL débuteront le concert avec des airs traditionnels québécois harmonisés par André Jutras ainsi qu’avec des extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski, le classique des Fêtes par excellence. L’œuvre Le Chandail de hockey, avec Roch Carrier à la narration, viendra clôturer le programme.

Publié en 1979 par M. Carrier, ce conte musical met en scène un jeune Beauceron des années 40 ayant reçu un chandail… des Maple Leafs de Toronto, ennemis jurés des Canadiens de Montréal!

​

L’histoire est basée sur un souvenir d’enfance de l’auteur. En 1946, alors que lui et ses amis arborent tous des chandails du grand Maurice Richard, sa mère commande un nouveau maillot du tricolore et reçoit par erreur celui des Maple Leafs. Après plus de 300 000 copies écoulées et plusieurs rééditions, l’ouvrage est considéré comme un classique de la littérature canadienne. C’est en 2012 que le texte de Roch Carrier fût mis en musique par la compositrice Abigail Richardson-Schulte. L’œuvre était une commande de l’Orchestre symphonique de Toronto, de l’Orchestre philharmonique de Calgary et du Centre national des Arts d’Ottawa.

Programme :