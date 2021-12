Alain Trudel de retour pour 5 ans à l'Orchestre symphonique de Laval

L’Orchestre symphonique de Laval (OSL) d’annonce le prolongement d’une belle collaboration avec son chef et directeur artistique, Alain Trudel, pour une durée de cinq ans.

Directeur artistique de l’orchestre symphonique de Laval et du Toledo Symphony Orchestra, Alain Trudel est salué par La Presse pour son « immense talent de chef d’orchestre, de musicien et d’interprète ». Il a dirigé tous les grands orchestres du Canada, ainsi que de nombreux autres à travers le monde. Régulièrement invité par l’opéra de Montréal, il a aussi dirigé des opéras à Cincinnati, Détroit, Québec et Toronto. Cette année, Alain Trudel a fêté ses quinze ans à la barre de l’OSL, qu’il dirige toujours avec autant de rigueur et passion pour son public et ses collègues musiciens. Alain est un compositeur respecté qui s’est produit à travers l'Amérique et en Asie. Il est récipiendaire de nombreux prix dont le grand prix du disque de l'académie Charles Cros, le Virginia-Parker, un prix Opus et fut récemment nommé chevalier de l’ordre national du Québec.

« C’est un honneur pour moi de pouvoir continuer l'aventure avec ces artistes et humains, que je chérie et respecte profondément. Je suis particulièrement touché par leur confiance. Après quinze années, un essoufflement aurait pu facilement avoir lieu. Je pense que le respect mutuel de chacun a permis, tout au contraire, de consolider une belle entente et un véritable esprit d'équipe. » nous évoque Alain Trudel.

Winston McQuade, président du Conseil d’administration de l’OSL, ajoute : « Depuis 15 ans, Alain porte sur ses épaules la destinée de notre orchestre dont la qualité demeure indiscutable. Sous son leadership, l’orchestre a évolué sur le plan de la qualité et de la renommée. Sa reconnaissance dépasse les frontières de Laval depuis ce temps et poursuit son rayonnement à l’international par l’entremise de ses prestations et de ses enregistrements. Cette entente d’une durée de cinq ans, une première dans nos annales, assurera la pérennité de l’orchestre et permettra d’établir une stratégie à court, moyen et long terme en collaboration avec la direction administrative et le conseil d'administration. »

Parallèlement à cette entente, l’équipe administrative de l’Orchestre Symphonique de Laval se réinvente avec la récente nomination de Tatianna de Burbure à titre de Directrice Générale.

« Je suis heureuse de savoir que nous pouvons compter sur Alain pour ces cinq prochaines années. Je suis confiante quant à notre collaboration et notre même vision qui permettront à l'OSL d’aller encore plus haut et plus loin. Je suis honorée de pouvoir participer au rayonnement de l'OSL et de mettre en avant son excellence mais aussi, et surtout, son impact dans la communauté lavalloise. » affirme Tatianna de Burbure.

L’équipe en constante évolution assure ainsi l’avancement de la culture dans sa région.

L’OSL est également fier de dévoiler les détails entourant la deuxième partie de sa saison! De février à avril, la compagnie présentera trois grands concerts, deux concerts de musique de chambre, deux concerts pour la famille et deux concerts hors-série.