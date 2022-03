Réouverture de l’espace numérique Le Studio

Le Studio – espace numérique, situé au 2e étage de la bibliothèque Multiculturelle et aussi connu comme le médialab des Bibliothèques de Laval, est désormais ouvert 7 jours sur 7, tout comme l’ensemble des bibliothèques de quartier.

À un accès limité depuis le début de la pandémie, le Studio est réouvert depuis le 28 février, et ce, avec une offre élargie pour tous. Il compte maintenant trois médiateurs numériques, bonifiant ainsi son équipe qui continue d’accompagner et de guider les usagers, qu’ils soient novices ou experts, dans l’utilisation des espaces et des équipements pour concrétiser leurs projets visuels, sonores et vidéo.

« Le Studio est un réel trésor caché à Laval. C’est le seul médialab gratuit du territoire ouvert à toute la population. La bonification de son offre de service s’inscrit dans le Plan stratégique 2021-2025 des Bibliothèques de Laval pour permettre aux citoyens de s’initier au numérique ou de consolider leurs compétences en leur offrant des ressources et des activités professionnelles pour les guider dans la découverte, la formation, l’expérimentation et la création numériques. », commente Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

La relâche sans relâche au Studio

Du 7 au 11 mars prochain, le Studio proposera, sans inscription, un programme d’activités technos, dont des ateliers sur la robotique, le codage et la création de circuits électriques, qui saura plaire à toute la famille.

Le Studio est désormais ouvert en semaine de 15 h à 21 h ainsi que les samedis et les dimanches de 10 h à 17 h.

Le Studio accueille également des groupes sur demande la semaine de 10 h à 12 h et de 13 h 15 à 15 h.