Appel de candidatures au Programme de mentorat pour la relève théâtrale jeune public

En ce temps de pandémie, alors que la santé mentale chez les jeunes est fragilisée et que leur implication dans la transition écologique n’a jamais été aussi importante, la Fondation David Suzuki dédie sa 8e édition du Prix Demain le Québec à la jeunesse. Ce concours, présenté par Desjardins et soutenu par Nature’s Way, se veut plus que jamais porteur d’espoir pour ces jeunes acteurs et actrices de changement, et souhaite récompenser leurs initiatives inspirantes et engagées dans leur communauté.