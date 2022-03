Le Théâtre Plaza annonce la deuxième édition de Rock le Plaza

Le Théâtre Plaza annonce le retour de sa série de spectacles Rock le Plaza, un événement virtuel marquant le coup d’envoi des célébrations des 100 ans de cet emblématique théâtre, patrimoine architectural de la ville de Montréal, possédant encore tout son cachet du siècle dernier.

Ayant pour but de favoriser la relance printanière des arts vivants et des artistes d’ici, Rock le Plaza se veut le rendez-vous musical du vendredi, 20 heures et présente une programmation tous azimuts proposant l’électro-pop de Luis Clavis, le rock psychédélique de Dany Placard, le country-folk de Julie Doiron et un quatrième artiste dont le nom reste à confirmer.

Ces spectacles en webdiffusion via la plateforme lepointdevente.com sont offerts au prix avantageux de 10 $ (incluant les frais de billetterie et les taxes) pour rejoindre un maximum de mélomanes. De plus, ils sont filmés en amont et montés par une équipe de professionnels pour offrir une expérience audiovisuelle de haute qualité.

11 mars à 20 h Luis Clavis

Percussionniste et auteur-compositeur-interprète accompli, Luis est un artiste qui a fait sa marque avec le collectif Valaire et Qualité Motel. Il nous propose aujourd’hui son projet électro-pop solo au style unique et entraînant.

18 mars à 20 h : Dany Placard

Voyagez aux rythmes et aux mélodies flyées de l’auteur-compositeur-interprète inspiré de l’époque progressive et rock de la fin des années soixante et du début des années soixante-dix.

Son univers psychédélique empreint de volutes de guitare électrique vous charmera, sans compromis.

25 mars à 20 h : Julie Doiron

Multi-instrumentiste et autrice-compositrice-interprète d’expérience ayant à son actif une dizaine d’albums, la Néo-Brunswickoise nous transporte dans son univers folk rock indie, pour nous proposer un concert vibrant, avec ses riffs de guitares aux accents country rock.

1er avril à 20 h : À confirmer

Rock le Plaza est une production du Théâtre Plaza, réalisée avec la participation financière de la SODEC.