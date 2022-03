Des événements importants, profonds et philosophiques sont organisés pour célébrer la Journée Mondiale de la Terre.

L’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 22 avril comme étant la Journée Mondiale de la Terre par une résolution adoptée en 2009. Depuis 2021, l’Organisation internationale Nouvelle Acropole a adhéré à cette initiative de l’ONU.

La vocation et les principes de fondation de Nouvelle Acropole, ainsi que son action concrète depuis plus de 60 ans, sont en étroite relation avec l’esprit du développement durable et de la vision pour les futures générations.

En effet, les fondements mêmes de Nouvelle Acropole visent à promouvoir une fraternité universelle, une connaissance de l’environnement culturel et des conditions sociales actuelles et un développement des individus basé, entre autres, sur le respect des lois de la nature et la mise en pratique des valeurs essentielles comme forme de croissance.

La philosophie à la manière classique, la quête de la sagesse, mène naturellement l’être humain à chercher à se comprendre lui-même, la nature et à rechercher l’harmonie en lui et son environnement immédiat. Ainsi, en plus d’être un citoyen conscient de son impact sur la nature, il devient un acteur du changement.

Enfin, pour célébrer la Journée Mondiale de la Terre Mère, Nouvelle Acropole Montréal propose à ses concitoyens, un panel d’activités servant à nous accompagner pour se reconnecter corps, âme et esprit, à la nature.

— Efficacité énergétique et philosophie — Si on écoutait la nature ?

Vendredi 22 avril 17 h 30, avec Michel Binette, philosophe et ingénieur en bâtiment.

À Nouvelle Acropole Canada : 6768 Rue Saint-Denis, Montréal, H2S 2S2.

— Poésie de la Terre — Renouer avec la Beauté et l’harmonie.

Vendredi 22 avril 19 h, avec Céline Bouchard, philosophe.

Au Insiders — Café & Cowork Crescent: 4451 Rue Saint Denis, Montréal, H2J 2L2

— La Sagesse des plantes — Réenchanter un savoir millénaire !

Vendredi 22 avril 19 h 30, avec Liliana Homrich et Sophie Mongeau, philosophes.

Au Le Cornélien : 6692 Rue Saint-Denis, Montréal, H2S 2R9.

— Notre place dans l’univers — Mystères du cosmos et de la Terre

Vendredi 22 avril 19 h 30, avec Pierre Lemasson, philosophe.

Au Insiders — Café & Cowork Crescent: 2067 Rue Crescent suite 205, Montréal, H3G 2C1.

— L’aromathérapie — 12 huiles essentielles pour nourrir notre bien-être

Vendredi 22 avril 19 h 30, avec Françoise Soria, philosophe et conseillère en aromathérapie scientifique.

À Nouvelle Acropole Canada : 6768 Rue Saint-Denis, Montréal, H2S 2S2.