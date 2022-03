L'exposition RECHARGER est prolongée jusqu'à Pâques

OASIS immersion, la destination immersive située au Palais des congrès de Montréal, a le plaisir d’annoncer la prolongation de son exposition RECHARGER/Unwind jusqu’à Pâques, soit le lundi 18 avril, inclusivement.

Parfaite activité à faire en famille et entre ami. e. s, l’exposition immersive s’est également dotée d’un nouveau plancher interactif dans sa grande salle Panorama, qui fait le bonheur des enfants en plus d’enrichir l’expérience de reconnexion, visée à ce stade de la visite.



Cette prolongation de l’exposition RECHARGER/Unwind offre donc plus d’occasions encore de découvrir ce monde imaginaire qui fait du bien, ainsi que son nouveau volet interactif.

Simulation d’écosystème, science sublimée, poésie florale, fusion entre technologie et matière organique, fractales acidulées, hommage au mouvement émotionnel des marées… c’est tout un univers sensoriel stimulant pour l’imagination et chargé de positivité qui est présenté à OASIS immersion depuis octobre 2021. Dix œuvres énergisantes conçues par des artistes parmi les plus en vue des arts génératifs au Québec et à l’international y forment un parcours en trois galeries, visant le mieux-être et la régénérescence :

Galerie 1/« PORTAIL » : pour débuter, le visiteur est plongé dans des univers axés sur la détente, le lâcher-prise, la relaxation.

Galerie 2/« TÉLÉPORTEUR » : on passe ensuite à des contenus immersifs qui ont pour but l’énergisation, avec une programmation visuelle et sonore vitaminée !

Galerie 3/« PANORAMA » : une fois pleinement plongé dans ce voyage sensoriel, le visiteur se voit offrir un contenu inspirant la reconnexion avec soi, la nature et les autres. Chaque œuvre présente un expérience interactive distincte sur le plancher de la galerie ; cet élément enrichit la notion de reconnexion avec les lieux et les contenus.

Une expérience déambulatoire sécuritaire et sans contact



OASIS immersion présente des expositions déambulatoires propulsées par 105 projecteurs au laser et 119 haut-parleurs avec système audio ambiophonique. L’expérience inclut trois galeries immersives avec projections 360 degrés — murs et planchers, deux expériences lumineuses, une boutique et un café-lounge.



De par sa superficie et la conception de l’exposition, l’espace OASIS immersion favorise la distanciation sociale et permet une visite sans contact, dans un espace très bien ventilé. Pour la sécurité des visiteurs et du personnel, OASIS immersion a mis en place des mesures sanitaires conformes aux directives gouvernementales et en ligne avec le Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d’événements sécuritaires (PROGRÈS).



Afin de vivre l’expérience pleinement, la durée recommandée d’une visite est d’environ 75 minutes. Des départs avec places limitées seront disponibles toutes les 20 minutes. Le prix des billets varie de 19 $ à 25 $.



Le projet OASIS immersion et l’exposition RECHARGER/Unwind présentée par Beneva, ont été rendus possible grâce à l’appui de partenaires stratégiques tels le Ministère du Tourisme du Québec, Investissement Québec, le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Montréal.