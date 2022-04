Van Gogh - Distorsion, une nouvelle exposition immersive créée à Montréal

En grande première mondiale, OASIS immersion, la plus importante destination immersive permanente au Canada, s’allie au studio de création montréalais NormalStudio et au producteur canadien Paquin Entertainment Group pour présenter VAN GOGH — Distorsion, qui sera à l’affiche dès le 28 avril 2022 au Palais des congrès de Montréal.

Cette exposition immersive et inédite sera l’une des plus saisissantes jamais présentées sur l’œuvre magistrale de Van Gogh, grâce notamment au génie créatif québécois et à la technologie de haut niveau de l’espace OASIS immersion.

S’inscrivant en continuité du phénomène mondial issu de l’union entre le médium de l’immersion et le peintre d’origine hollandaise, l’exposition offre un parcours lumineux et coloré à travers plus de 225 tableaux, croquis et esquisses. VAN GOGH — Distorsion établit un parallèle entre la reconnaissance de l’artiste, la postérité de son œuvre et l’espoir d’un futur plus harmonieux, tel un legs aux générations futures.

D’une durée de 65 minutes, cette nouvelle exposition immersive créée à Montréal offre une relecture contemporaine de l’œuvre et imagine ce que Van Gogh aurait pu faire avec les outils technologiques d’aujourd’hui, en unissant processus créatif et médium numérique.

En sillonnant trois galeries immersives avec projections 360 degrés — murs et planchers, équipées de 105 projecteurs laser et de 119 haut-parleurs avec système audio ambiophonique, les visiteurs pourront vivre une expérience sensorielle émouvante qui célèbre ce précurseur plus grand que nature, leur permettant aussi de connecter avec ses toiles grâce au plancher interactif nouvellement installé dans la galerie immersive principale d’OASIS immersion.

Programmation double

Devant le succès de l’exposition immersive RECHARGER/Unwind, à l’affiche depuis octobre 2021, OASIS immersion proposera une programmation double. En effet, dans le cadre des soirées DJ RECHARGER, des plages horaires seront disponibles pour (re) visiter cette exposition acclamée par la critique.

Simulation d’écosystème, science sublimée, poésie florale, fusion entre technologie et matière organique, fractales acidulées, hommage au mouvement émotionnel des marées… c’est tout un univers sensoriel qui est présenté dans dix œuvres énergisantes conçues par des artistes parmi les plus en vue des arts numériques, au Québec et à l’international.

Par sa superficie et la configuration de l’expérience, l’espace OASIS immersion favorise la distanciation sociale et permet une visite sans contact, dans un espace très bien ventilé. Pour la sécurité des visiteurs et du personnel, OASIS immersion a mis en place des mesures sanitaires conformes aux directives gouvernementales et en ligne avec le Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d’événements sécuritaires.

Le projet OASIS immersion et l’exposition VAN GOGH — Distorsion, ont été rendus possible grâce à l’appui de partenaires stratégiques tels le Ministère du Tourisme du Québec, Investissement Québec, le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Montréal.