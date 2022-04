Les cowboys fringants - une exposition, du 3 mai au 2 octobre 2022

Le Centre d’art Diane-Dufresne présente du 3 mai au 2 octobre 2022, Les cowboys fringants-une exposition, sous le commissariat de Philippe Lupien et Anne-Marie Matteau.

Cette toute première rétrospective pose un regard sur la carrière exceptionnelle de ce groupe musical phare de la culture québécoise qui se démarque par sa longévité et son succès remarquable depuis plus de 25 ans. Les Cowboys Fringants ont conquis le cœur des Québécois et de la Francophonie avec un répertoire de chansons dont les thèmes rejoignent un public diversifié et intergénérationnel. La force brute de leurs chansons atteint l’universel par leurs propos directs, intemporels et sans artifices.

« Nous sommes fiers de recevoir, pour la toute première fois au Centre d’art Diane-Dufresne, des artistes bien de chez nous. Pour le public repentignois, il s’agit d’une occasion unique de rendre hommage et de célébrer un groupe adoré, et qui fait indéniablement partie de notre identité. », souligne M. Nicolas Dufour, maire de la Ville de Repentigny.

La scénographie participative de l’exposition propose un parcours de visite composé d’une ligne du temps qui met en parallèle les grands événements historiques du Québec et la carrière hors norme du groupe. Une sélection d’artefacts promet des découvertes aussi touchantes qu’inédites. À travers une sélection de chansons, le cœur de cette exposition magnifie et rend hommage à l’univers unique des Cowboys Fringants par le biais de zones immersives, d’écoute, et de visionnement.

Un comité scientifique réunissant : Éric Bédard, Éliane Bélec, Marie-Christine Blais, Jonathan Durand Folco, David Goudreault, Stéphane Venne et Caroline Voyer, a été choisi afin de jeter un éclairage nouveau quant à l’influence du répertoire musical des Cowboys Fringants sur notre époque.

Au départ, ce groupe de musiciens s’inscrivait dans un esprit critique et parodique d’une banlieue parfois décriée, mais remplie de possibles. Vingt-cinq ans plus tard, la pertinence des choix et des orientations tant sociales qu’environnementales demeure un modèle d’identification positif, entre autres, avec la Fondation Cowboys Fringants qui, discrètement, mais efficacement, pose des gestes concrets et durables pour la sauvegarde de l’environnement.

Les visiteurs sont invités à se munir d’écouteurs et d’un téléphone intelligent pour profiter d’une expérience sonore optimale proposée dans l’exposition. Soyez parmi les premiers à découvrir cette exposition, en réservant vos billets dès maintenant.

À propos du Centre d’art Diane-Dufresne

Avec son architecture contemporaine et sa programmation audacieuse, le Centre d’art Diane-Dufresne est un centre de diffusion en arts visuels et en métiers d’art unique dans la région de Lanaudière. Il propose, aux visiteurs et aux excursionnistes, de découvrir les expositions en cours, à travers des ateliers d’interprétation et des rencontres d’artistes offrant une incursion au cœur même du processus artistique.

- Tarif : 6,50 $ pour les résidents de Repentigny/9,50 $ pour les non-résidents

- Gratuit pour les moins de 18 ans, et les membres du CADD.