Bibliovente 2022 : le grand retour!

C’est sous le signe des retrouvailles que la Ville de Laval invite les citoyens à profiter de la grande vente de livres usagés des Bibliothèques de Laval, qui se déroulera à l’aréna Cartier du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022. Plus de 100 000 documents sont à écouler, ce qui représente une quantité record pour cet événement.

« Chaque année, la Bibliovente est attendue avec excitation par les Lavalloises et les Lavallois. C’est l’occasion de faire des découvertes culturelles à petit prix, de garnir sa bibliothèque et peut-être même de développer une passion pour la lecture. J’encourage les petits et les grands à venir déambuler à travers les milliers d’ouvrages de tous les styles littéraires. Après l’annulation de ses deux dernières éditions, la Bibliovente 2022 est un rendez-vous à ne pas manquer. », commente Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

À vos livres, pesez, achetez !

Des milliers de livres et de bandes dessinées, en français et en anglais, seront à vendre au prix de 3 $ le kilo. De plus, des CD et des DVD seront offerts à 1 $ l’unité et des revues seront en vente à 10 sous chacune.

Des ajouts réguliers de documents se feront tout au long de la fin de semaine. Bon à savoir : pour éviter le fort achalandage du vendredi, les citoyens sont invités à venir à la Bibliovente le samedi et le dimanche.

Faits saillants

Lors de l’édition 2019, la Bibliovente a connu un succès :

– Un nombre record de 4 148 visiteurs a été atteint pour les 3 jours de l’événement.

– 89 % des documents ont été vendus.

– 4 200 livres ont été remis à des organismes reconnus par la Ville de Laval.

Renseignements additionnels

Prière d’apporter vos sacs et vos boîtes pour transporter vos achats. Les paiements en argent comptant et par Interac seront acceptés. Quant aux documents invendus, ces derniers seront remis à des organismes reconnus par la Ville de Laval.

Rendez-vous à l’aréna Cartier, au 100, montée Major, Laval-des-Rapides, selon cet horaire :

– Vendredi 29 avril, de 16 h à 21 h.

– Samedi 30 avril, de 10 h à 17 h.

– Dimanche 1er mai, de 10 h à 13 h.

Restez à l’affût des dernières nouvelles à propos de la Bibliovente 2022 sur la page Facebook des Bibliothèques de Laval ou sur le site Web de la Ville de Laval.