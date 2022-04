Les amours extraordinaires : une série audio en cinq épisodes

Le printemps est la saison des amours, il va sans dire. Les Celsius montent, le désir aussi, les gazouillis se font entendre et tous nos sens sont au rendez-vous.

C’est dans cette ambiance de renouveau — et tout en fiction — que Transistor Média et Radio-Canada OHdio dévoilent leur nouvelle série audio en cinq épisodes Les amours extraordinaires de l’auteure Karina Pawlikowski et du réalisateur Julien Morissette.

Ce balado choral, signé musicalement par Ariane Moffatt, met de l’avant les relations amoureuses marginalisées et désire aller au-delà des clichés et idées préconçues liées au polyamour et à la non-monogamie, des concepts de plus en plus médiatisés.

Nourri par des dizaines de témoignages anonymes recueillis par le duo de créateurs et défendu par une distribution aguerrie et rafraîchissante (dont Sophie Cadieux, Florence Blain Mbaye, Dany Boudreault, Fayolle Jean Jr, Laurence Dauphinais, Sylvie Drapeau, Marie-Thérèse Fortin), Les amours extraordinaires convient l’auditeur, en pleine canicule, à suivre Florence, comédienne originaire de l’Outaouais, qui renoue avec son cercle social, maintenant composé de personnages aux horizons et expériences amoureuses multiples.

Enregistrée à Aylmer, à l’été 2021, cette baladodiffusion est l’un des projets les plus ambitieux de Transistor Média par son unicité à repousser les limites immersives et intimes du son et à faire de la région de Gatineau, sa toile de fond.

Synopsis :

Florence, comédienne originaire de l’Outaouais et basée à Montréal, retourne dans sa ville natale pour y créer une nouvelle pièce de théâtre. Elle y retrouve Nora, son amie d’enfance, et renoue avec son cercle social d’antan composé de personnes aux horizons amoureux multiples. Durant son séjour de création, la vision de Florence des liens affectifs se transforme à travers les différentes expériences de Nora, Cath, Jules, Oli, Peter et Clara.

Pour découvrir la série, rendez-vous sur ce site.