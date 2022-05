Quand le chant choral célèbre le renouveau, la paix et l’espoir

Les amateurs de chant choral sont conviés à un concert qui aura lieu à l’Église de Saint-Elzéar, 16, boulevard Saint-Elzéar Est, Laval, le samedi 4 juin 2022 à 19 h.

La fabrique de la paroisse et Les Chanteurs de Lorraine, une chorale qui présente des concerts dans la couronne nord de Montréal et ailleurs au Canada et en Europe depuis 37 ans, se sont unis pour présenter cet événement à la population lavalloise.

À la faveur de cette collaboration, les choristes et les musiciens, dirigés par Sandra Penner, interpréteront de magnifiques œuvres de divers styles, époques et origines pour célébrer le renouveau, la paix et l’espoir. Intitulé Et si on chantait notre hymne au printemps, le concert ravira tous les publics et touchera certainement leur cœur.

L’assistance sera ravie d’entendre, par exemple, un extrait du Requiem de Brahms, un autre de la Messe solennelle de Rossini, des compositions de Fauré, Rutter, Gounod, de même que des chants d’auteurs-compositeurs-interprètes québécois tels que Michel Rivard, Félix Leclerc et Jean Lapointe. La paroisse est enthousiasmée par cette riche expérience musicale qui s’annonce.

La quarantaine de choristes seront accompagnés par la pianiste Ariane Benoit Bastien et quatre instrumentistes. La paroisse, les musiciens et le chœur souhaitent qu’un grand nombre de personnes viennent goûter au concert et s’imprégner de belle musique.

Pour obtenir des billets, au prix de 30 $ (gratuit pour les enfants de 11 ans et moins), écrivez à [email protected] ou téléphonez au 450 965-0721. Plus d’information sur Les Chanteurs de Lorraine et le concert : www.leschanteursdelorraine.ca.