Une déferlante d’activités gratuites cet été à Laval

Les Bibliothèques de Laval déploient tout un arsenal d’activités à la grandeur du territoire pour animer la saison estivale. Au total, ce sont 215 activités qui seront offertes gratuitement.

En plus de la trentaine d’activités sur place, les Bibliothèques iront à la rencontre des citoyens dans les parcs et les piscines et lors d’événements à proximité de leur domicile. Rassemblés sous le thème « Mythes et légendes », contes, conférences, ateliers et spectacles stimuleront la curiosité et l’imaginaire de toute la famille.

« Cet été, ce sera le grand retour des activités en présentiel, tant dans les neuf bibliothèques municipales que dans les parcs. Nous avons également le grand bonheur d’accueillir de nouveau la Bibliomobile, qui permettra à la population de bouquiner à l’extérieur. Les équipes sont impatientes de retrouver les familles pour leur présenter cette riche programmation d’activités gratuites et pensées pour les petits et les grands. », mentionne Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

Programmation culturelle en bibliothèque

La nouvelle programmation culturelle des Bibliothèques de Laval proposera de juin à septembre plus de 35 activités gratuites en présentiel, en direct sur Zoom ainsi que sur leur chaîne YouTube.

À ne pas manquer : Histoire et légendes de l’île Jésus en musique, à la Bibliothèque Sylvain-Garneau, le 25 juin, Le chevalier, la princesse et les dragons, un spectacle pour enfants présenté dans les différentes bibliothèques du 30 juin au 13 août, ainsi que Bryan Perro à la Fête de la famille le 4 septembre. La programmation complète se trouve sur le site Web des Bibliothèques, et les inscriptions seront acceptées dès le 25 mai à 12 h.

Vivez l’aventure

Le Club de lecture d’été TD est de retour avec des suggestions de livres et des activités gratuites pour les enfants de 12 ans et moins, et ce, jusqu’à la fin de la saison.

Les enfants pourront être inscrits dans les bibliothèques de quartier à compter du 16 juin afin de récupérer leur sac thématique comprenant un carnet de lecture, un cahier de jeux et un coupon de participation au tirage, pour ainsi courir la chance de remporter des livres, des jeux de société ou un forfait familial pour une activité d’escalade.

Se faire raconter des histoires dans les parcs

Après deux ans d’absence, les animations Contes en maillot et Tente à lire seront de nouveau offertes cet été. Dès le 27 juin, enfants et adultes pourront participer à des activités de lecture offertes gratuitement dans les piscines, les jeux d’eau et les parcs municipaux.

De plus, toute l’équipe de la Bibliomobile croisera les familles dans les parcs et lors des grands événements. Une zone de lecture relaxante sera aménagée lors de chaque passage de la Bibliomobile, qui proposera ses Contes mobiles durant tout l’été.

Nouveauté : trousse Grandir en nature

La trousse Grandir en nature propose du matériel ludique et pédagogique pour accompagner les jeunes de quatre à huit ans dans leur découverte de la biodiversité québécoise.

Il suffit de se rendre dans l’un des neuf emplacements pour emprunter une trousse et satisfaire leur soif d’apprendre. Cette initiative des Bibliothèques de Laval est menée en collaboration avec le Club 4 h.