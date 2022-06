Deux nominations pour Lendemain de veille au Gala country

Pour son album « Le party est pogné », le groupe Lendemain de veille est en nomination dans deux catégories au Gala Country : groupe de l’année et album composition originale de l’année. Pour la neuvième édition, le Gala Country aura lieu le 14 septembre 2022.

Il est maintenant temps d’aller voter pour Lendemain de veille en vous rendant sur cette page : https://votes.galacountry.com.

C’est une belle reconnaissance pour l’album « Le party est pogné », qui était numéro 1 des ventes iTunes dès sa sortie en 2021, et qui cumule à ce jour 900 000 écoutes.

Il s’agit des troisième et quatrième nominations pour le groupe au Gala country, puisqu’en 2020, Lendemain de veille s’est vu recevoir deux nominations pour son album précédent.

La tournée « Le party est pogné » se poursuit et de nouvelles dates s’ajoutent :

Le QG, Rouyn- Noranda, 9 juin 2022

Fermeture de la mine Matagami, 10 juin 2022

Fête familiale au Parc Fleur de lys, Ste-Catherine, 18 juin 2022

Fête nationale de St-Linn des Laurentides, 23 juin 2022

La St-Jean au terrain de balle de Ferme-Neuve, 24 juin 2022

Price en fête, Price, 1er juillet 2022

Festival des camionneurs, La Doré, 2 juillet 2022

Festival des rameurs, Petit-Rocher, 9 juillet 2022

Quai en fête, Bécancour, 15 juillet 2022

Sainte-Hélène-de-Kamouraska, 16 juillet 2022

Les Pas perdus, Cap-aux-Meules, Les Îles-de-la-Madeleine, le 22 juillet 2022

Festival du bleuet, Dolbeau, le 4 août 2022

Festival Country du Grand Gatineau, 6 août 2022

Municipalité de Saint-Michel, 13 août 2022

Show de la rentrée Desjardins, Acton Vale, 19 août 2022

Festival Les Grandes Veillées, La Baie, 26 août 2022

Rodéo MSA, Ste-Anne-de-Beaupré, 27 août 2022

La foire du camionneur, Barraute, 2 septembre 2022

Théâtre Granada, Sherbrooke, 10 septembre 2022

À propos de Lendemain de veille

Originaire d’un petit village de la Rive-Sud de Montréal, Lendemain de veille est une formation de 4 musiciens d’exception qui brûle les planches depuis plus de 12 ans en ravivant la flamme de ceux et celles qui ont le sang bien bleu.

À ce jour, Lendemain de veille cumule plus de 3,4 millions d’écoutes sur les plateformes numériques, en plus d’avoir présenté le concert virtuel « L’hivernal du #FWST » directement dans les Grandes Estrades Coors qui a été vu par plus de 100 000 spectateurs uniques. Sa chanson Cowboy fut la chanson officielle du Festival Western de St-Tite 2020.

Lendemain de veille signe également la chanson Go les Canadiens sur les ondes de CKOI. Dans la dernière année, le groupe a le vent dans les voiles avec ses 32 000 auditeurs mensuels et ses 40 000 fans Facebook, en plus d’avoir fait salle comble en spectacle à Montréal et Québec.