Laval vibrera pendant plus d’un mois au son des Zones musicales

La saison estivale sera rythmée par les Zones musicales, qui feront leur retour tant attendu pour une 7e édition du 8 juillet au 10 septembre dans 7 zones extérieures à la grandeur du territoire lavallois.

Présenté par Groupe Banque TD, l’événement gratuit et rassembleur proposera une incursion dans un vaste univers musical qui rassemblera plus de 400 artistes.

Il y en aura pour tous les goûts, de la chanson au jazz, de la musique classique au blues, des musiques latines au soul, sans oublier le rock, le traditionnel et la musique mandingue, pour ne nommer que ceux-ci. Parmi les artistes qui feront vibrer la foule, mentionnons Luce Dufault, France D’Amour, Vilain Pingouin, Andréanne A. Malette, Mateo, Le Couleur et Ariane Roy.

« Quel bonheur de retrouver enfin nos Zones musicales et de chanter avec nos artistes adorés ! Enfin, on pourra pousser la note avec Luce Dufault et France D’Amour, “groover” avec Boogát et lancer des “hee haw” country bien sentis avec Cindy Bédard. Profitons de ce bel été à venir pour célébrer et festoyer tous ensemble. », commente Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

Soirées musicales uniques

Les représentations de cette 7e édition, dont certaines seront accompagnées de danseurs, se tiendront aux quatre coins de Laval : Vieux Sainte-Dorothée, Vieux Sainte-Rose, Centre de la nature, berge aux quatre vents, Saint-François, parc Bernard-Landry, dans la cour intérieure de la Maison des arts de Laval ainsi qu’à la Place Claude-Léveillée, dans le secteur Montmorency.

De plus, deux concerts exclusifs de l’Orchestre symphonique de Laval (OSL) seront présentés au parc Bernard-Landry. Le 9 août, le concert pour la famille L’OSL vous fait son cinéma saura égayer petits et grands avec l’interprétation de grandes mélodies de films et de dessins animés, dont Fantasia, West Side Story, Casse-Noisette et Star Wars. Le 10 août, le concert grand public La musique, ma patrie ! invitera le grand public à voyager à travers des œuvres connues et émouvantes qui ont été inspirées par le pays natal de leur compositeur.

Nouveauté à la Place Claude-Léveillée

Pour la rentrée, du 6 au 10 septembre, à quelques pas de la station de métro Montmorency, la Place Claude-Léveillée s’animera. Pour l’occasion, une grande terrasse sera aménagée dans ce secteur effervescent où étudiants, travailleurs et résidents pourront profiter d’une oasis urbaine sur mesure tout en cassant la croûte le midi ou en formule 5 à 7.

C’est dans cette ambiance branchée et festive que le public pourra apprécier, entre autres, les formations musicales Mon Doux Saigneur, Comment Debord, The Brooks, Urban Science Brass Band et Les Ringos (hommage aux Beatles).