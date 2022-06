Les Bibliothèques de Laval proposent le plus grand programme de lecture d’été

Les Bibliothèques de Laval, en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada, invitent les enfants de 12 ans et moins à découvrir le plaisir de lire d’une façon originale en s’inscrivant au Club de lecture d’été TD.

Le lancement du programme 2022, sous le thème mythique et légendaire, a été fait par les Bibliothèques de Laval et Bibliothèque et Archives Canada, en compagnie de groupes d’enfants de Laval-des-Rapides, à la bibliothèque Émile-Nelligan. Ils ont dévoilé par la même occasion un nouveau sentier des contes qui met en vedette l’album Je suis terrible, d’Élise Gravel, autrice-illustratrice jeunesse prolifique.

« Stimuler le plaisir de lire chez les enfants constitue souvent un défi. Pourtant, comme on le sait, la lecture contribue intimement à la réussite scolaire des jeunes. C’est pourquoi nous proposons aux familles lavalloises le Club de lecture d’été TD, qui leur suggère des livres, des jeux, des animations, des bricolages et des ressources qui leur donneront le goût de la lecture et cultiveront leur imaginaire. », commente Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été au Canada. Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants de tous âges, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes.

Offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes, il met en valeur des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens, et il est conçu pour permettre aux enfants de vivre les plaisirs de la lecture et des livres afin qu’ils aiment lire toute leur vie.

Les enfants intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant à leur bibliothèque de quartier afin de récupérer leur sac thématique comprenant un carnet de lecture, un cahier de jeux et un coupon de participation au tirage du Club pour ainsi courir la chance de remporter des livres, des jeux de société ou un forfait familial pour une activité d’escalade. Les activités du Club se dérouleront du 16 juin au 19 août.

Un volet numérique est offert sur le site du Club, et une vidéo en langue des signes québécoise sera mise en ligne le 18 juin sur la chaîne YouTube des Bibliothèques de Laval avec la lecture d’Oups !, de Pascale Bonenfant et Julie Massy.

Le Sentier des contes

Initié en 2021 par le Club de lecture d’été TD, le Sentier des contes sera offert sur le terrain des bibliothèques Émile-Nelligan, Yves-Thériault et Philippe-Panneton. Ces sentiers invitent toute la famille à parcourir deux livres jeunesse, page par page, sur des panneaux format géant.

L’album Je suis terrible, d’Élise Gravel, sera à l’honneur à Émile-Nelligan, tandis que Parfois je suis un renard, de Danielle Daniel, le sera à Yves-Thériault et Philippe-Panneton.

Renseignements additionnels

Le Club de lecture d’été TD est dirigé par la Bibliothèque publique de Toronto en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Le soutien financier est assuré par le Groupe Banque TD.

Les détails du programme lavallois se trouvent à biblio.laval.ca sous l’onglet Activités et programmes.