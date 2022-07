Colin Moore présente "Look around", le premier extrait de son album

Ferré dans un rock qui hurle son blues depuis plus de vingt ans, y infusant un twang country qui ramène au premier plan les origines de l’artiste, Colin Moore présente aujourd’hui « Look around », un extrait tiré de Golden (Indica Records, 2022), nouveau gravé paru le 8 juillet.

Après un passage remarqué à l’émission La Voix, où il se classe bon deuxième, Moore retourne vers les sphères qui lui sont familières, vers des consonances crasses qui embaument la lampé de whiskey et la quête du lendemain un brin éméché, prenant la route au son de l’harmonica qui crisse sa mélodie.

Sur le titre en question, Moore cherchait à renouer avec le « feel-good » de la chanson d’été. Un incandescent vers d’oreille qui puise son inspiration dans le quotidien qui meuble son univers.

Et ce désir à prendre le temps et s’imprégner des objets, des individu.e.s, des émotions qui nous entourent, aussi spontanée et imprévisibles puissent-elles être, et de les faire briller l’instant d’une pulsion sous le soleil.

