Catherine Paquin sillonne le Québec afin de découvrir les campings incontournables de la province

La troisième saison de SUR LA ROUTE AVEC CATH PEACH est disponible dès maintenant sur Noovomoi.ca, juste à temps pour l’été.

La pétillante Catherine Paquin, alias Cath Peach, grande gagnante d’OD GRÈCE, participante de BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS 2022 et très populaire créatrice de contenu Instagram, reprend le volant afin de nous faire découvrir six nouvelles destinations de camping aussi variées les unes que les autres.

En quête d’inconnu et guidée par sa soif d’évasion et de nature, Cath Peach peut compter sur Marina Bastarache, Chloée Deblois, Erich Preach, Didi Lapi, Varda Étienne et Stéphane Fallu pour l’accompagner dans ses aventures. Randonnée équestre, canot-camping, glissade d’eau et pédalo : tous les moyens sont bons pour découvrir ou redécouvrir le plein air québécois.

Composée de six épisodes de 10 minutes, la troisième saison de SUR LA ROUTE AVEC CATH PEACH présente avec convivialité et humour six destinations incontournables. Les trois premiers épisodes sont disponibles dès maintenant sur Noovomoi.ca, suivis des trois autres dès le 22 juillet.

Pour faire le plein d’énergie après une journée de plein air bien remplie, rien de mieux qu’une bonne BOUFFE DE CAMPING !

Animée par Manon Lapierre, connue sous le nom de « la petite bette », BOUFFE DE CAMPING présente des trucs et des astuces liés à l’alimentation en camping. Dans une ambiance qui exhale une odeur d’épinette, l’animatrice propose six recettes faciles, du déjeuner au souper, en passant par l’apéro et le dessert.