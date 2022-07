Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal dévoilent une identité visuelle haute en couleur pour leur 25e édition

Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) ont le plaisir de dévoiler l'identité visuelle de leur 25e édition qui aura lieu du 17 au 27 novembre.

Pour marquer les 25 ans des RIDM, Juliette Moal signe une identité visuelle qui nous ramène avec nostalgie dans les années 90, la décennie des premières Rencontres internationales du documentaire de Montréal, fondées en 1998.

En référence au design des boîtiers des VHS, objets populaires de diffusion de films omniprésents dans la majorité des maisons pendant une vingtaine d'années, l’affiche se présente comme l’enveloppe de toute la programmation du festival 2022. Vintage et colorée, l’affiche met de l’avant le logo des RIDM ainsi que son slogan Là où toutes les histoires se rencontrent et annonce une édition qui invite au dialogue entre générations.

Les films documentaires sélectionnés par le collectif de programmation des RIDM soulèvent des enjeux du présent, du passé et du futur et cette édition des 25 ans sera l’occasion de rassembler les cinéastes d’hier, d’aujourd’hui, de demain et le public autour de tables rondes, discussions et performances sur le cinéma du réel.

« La conception de l’image d’un festival est un défi annuel qui donne lieu à maintes réflexions et parfois quelques trépidations. Lorsqu’il s’agit d’un anniversaire, tout cela devient forcément amplifié. C’est alors avec joie que nous avons accueilli la proposition de Juliette, fidèle collaboratrice des RIDM. Ce visuel réussit à évoquer, de façon très colorée, un sentiment de nostalgie en faisant un clin d’œil au cinéma et à l’un de ses moyens de diffusion les plus universels (du moins, pour quelques générations) tout en arborant fièrement l’image de marque des RIDM. », commente Marc Gauthier, directeur général des RIDM.

Quartier général

C’est aussi à la Cinémathèque québécoise, au cœur de Montréal, que les RIDM établiront leur quartier général pour toute la durée du festival. On y retrouvera la billetterie principale, deux salles de projection, ainsi que de nombreuses activités, tels des tables rondes, moments de réseautage et soirées festives qui rythmeront les 25 ans du festival.

La programmation complète de la 25e édition des RIDM sera dévoilée lors d’une conférence de presse le mercredi 26 octobre à 10 h à la Cinémathèque québécoise.

À propos des RIDM



Premier festival au Québec entièrement dédié au documentaire, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) offrent au public le meilleur du cinéma du réel en rassemblant les cinéastes établi·e·s et les nouveaux talents à découvrir.

À propos du Forum RIDM

Le Forum RIDM vise à stimuler la production et la diffusion nationale et internationale de documentaires indépendants, en favorisant notamment l’échange d’informations et les rencontres entre les différent·e·s acteur·trice·s du secteur documentaire.

Tables rondes, conférences et ateliers autour d’enjeux actuels majeurs réunissent pendant cinq jours plus de 300 cinéastes et représentant·e·s de plusieurs entreprises de production, télédiffusion et distribution.