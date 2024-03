C'est la Journée internationale de la Francophonie

Aujourd’hui, 20 mars, on célèbre la francophonie. Mais qu’est-ce que la francophonie et quel est son rapport avec nous Québécois ? Voilà la question à laquelle veut répondre la Société nationale du Québec à Laval à l’intérieur de son projet Conte et francophonie soutenu financièrement par le ministère de la Langue Française du Québec.

Le premier volet du projet, le Concours, se termine aujourd’hui même, le 20 mars. Le deuxième volet axé sur la francophonie fera l’objet d’un lancement prévu par la Société nationale du Québec à Laval sur son site (www.snqlaval.quebec), sous la forme de huit capsules d’information nécessaires pour bien comprendre la francophonie et son rayonnement dans le monde.

Dans le contexte nord-américain qui est le nôtre, le français - langue officielle au Canada et, au Québec, seule langue officielle - n’est utilisé que par 2% de la population en Amérique du Nord. D’où l’importance de le situer dans le monde où il est parlé par plus de 321 millions de personnes. Ce sont 88 états et gouvernements membres dont 29 ont le français comme langue officielle; c’est un espace économique représentant 16% de la richesse mondiale. C’est aussi la 5e langue la plus utilisée dans le monde sur tous les continents.

« Le Québec et le Canada font donc partie d’un ensemble de grande importance dans le monde. C’est ce message que nous voulons faire connaître à la population lavalloise qui est de plus en plus diversifiée sur le plan linguistique par l’apport d’une immigration qui se questionne parfois sur l’importance du français et sur les raisons de le défendre face à l’anglais », selon Jean Desautels, président de la SNQ Laval.

En plus de l’information essentielle à la compréhension et l’importance de la francophonie, on trouvera sur notre site un Franco quiz qui met au défi les lecteurs de répondre aux questions sur la francophonie, quizz rendu possible grâce au travail de Gérard Charpentier, membre de la SNQ Laval et qui s’en ai fait une spécialité.