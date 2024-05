Une huitième année pour le Festival des bières de Laval

Le Festival des Vins et Spiritueux de Laval est de retour pour sa deuxième édition consécutive, qui se déroule 31 mai et 1er juin. Après le succès grandissant de l'édition précédente en 2023, les organisateurs promettent une expérience encore plus exceptionnelle, rassemblant les amateurs de vin et de spiritueux ainsi que les curieux ...