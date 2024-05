Ouverture cette fin de semaine de l'Éco-Nature

Le 18 mai, l' Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles célèbre l’arrivée de la saison estivale avec l’ouverture, les fins de semaine et jours fériés, du centre de location d’embarcations situé à la Berge du Garrot à Laval.

Dès le 22 juin, ce sera au tour des autres terminaux ERRE, incluant les bâtiments d’accueil et de services de Rosemère, de Boisbriand et de Saint-Eustache, de recevoir les visiteurs du mercredi au dimanche, au plus grand plaisir des citoyens des villes riveraines. Le centre de location à la Berge du Garrot sera en opération 7 jours sur 7 après cette date. Ce sera l’occasion de parcourir les rives de la rivière des Mille Îles à la découverte de nouveaux sites d’intérêt, et ce, à bord de l’embarcation nautique de votre choix, telles que kayak, canot, chaloupe et planche à pagaie.

« Cet été, la rivière des Mille Îles sera le terrain de jeu par excellence des petits et des grands pour partir à l’aventure, s’amuser et se ressourcer en nature. Nous avons hâte de retrouver notre fidèle clientèle, d’accueillir de nouveaux explorateurs et de partager avec eux des moments inoubliables. », a souligné Anaïs Boutin, directrice générale d’Éco-Nature.

Les événements de lancement Propulse ton été animeront les terminaux ERRE de Rosemère (23 juin), de Boisbriand (29 juin) et de Saint-Eustache (30 juin). Lors de ces journées de lancement, un rabais de 25 % sera offert sur la location d’embarcations. Celles-ci sont présentées avec l’appui des municipalités partenaires. Sur place, kiosque animé par nos naturalistes et concours attendront les visiteurs.

Le mois de juin sonnera le retour des activités guidées, tel que la pêche familiale, le cours d’initiation au kayak et à la planche à pagaie (SUP). La réservation des places pour ces activités se fera sur la plateforme Sport Plus, accessible à partir du site internet du Parc. L’activité vedette du Parc, Kayak au crépuscule – présentée par la Pépinière Locas, sera également de retour au cours du mois de juin. Grâce à ce partenariat, nos locateurs d’embarcations recevront gracieusement un coupon rabais pour leurs prochaines emplettes à la pépinière.

Nouvelles activités à ne pas manquer : Animalier d’un jour, rallye Sur les traces des animaux, conférences thématiques, Bibitte inédite et plus encore. Nos équipes conservation et éducation attendent impatiemment petits et grands pour leur faire découvrir la riche biodiversité locale.

Dès le 24 juin, les jeunes explorateurs âgés de 6 à 14 ans pourront découvrir les joyaux de la rivière des Mille Îles dans le cadre du camp de jour immersif : Aventuriers de nature ! Observation de la faune et de la flore, chasse au trésor, initiation à la pêche, voyage dans le temps et une foule d’autres surprises seront au rendez-vous. Psst! Il reste encore quelques places, notamment dans notre toute nouvelle thématique Les artistes de la forêt.