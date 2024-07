«Amis, partenaires, alliés»: la fête du Canada célébrée à Washington

L'odeur incomparable du sirop d'érable et du bacon flottait sur la Pennsylvania Avenue lundi matin, non loin du bâtiment du Capitole des États-Unis, alors que des familles vêtues de rouge et de blanc se rassemblaient pour célébrer à l'ambassade du Canada à Washington.

«Aujourd’hui, nous célébrons le Canada. Il s’agit de célébrer notre peuple, nos valeurs», a déclaré Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis.

Les célébrations de la fête du Canada à l’ambassade visaient à recréer une fête de quartier au nord de la frontière internationale avec de la nourriture, des amis et de la famille. De la musique canadienne jouait alors que des enfants jouaient aux poches en riant.

Les chants des enfants résonnaient dans la cour intérieure tandis que le Chœur des enfants de Montréal interprétait le «Ô Canada» en anglais et en français.

Mme Hillman a remercié les Américains d'avoir participé aux célébrations. Elle a déclaré que la relation entre le Canada et les États-Unis fait l'envie du monde entier.

«Nous sommes amis. Nous sommes partenaires. Nous sommes alliés», a-t-elle affirmé. «C'est quelque chose que nous ne devrions pas prendre pour acquis.»

C’est un message que l’ambassadrice transmet aux démocrates et aux républicains de tout le pays, à l’approche des élections américaines de novembre, alors que la course présidentielle se poursuit.

Donald Trump et Joe Biden prônent des politiques protectionnistes qui pourraient avoir un impact sur le commerce canadien. Celui qui gagnera sera également au pouvoir lors de la révision de l’accord Canada-États-Unis-Mexique en 2026.

Il est particulièrement clair à l’heure actuelle que tous les pays du monde n’entretiennent pas des relations aussi profitables que celle entre le Canada et les États-Unis, a rappelé Mme Hillman. Les voisins nord-américains partagent une histoire, une géographie et la plus longue frontière terrestre au monde, a-t-elle ajouté.

«Nous sommes essentiels au succès de chacun: réussite économique, sécurité, résilience», a poursuivi l'ambassadrice.

Mme Hillman a exhorté les Canadiens et les Américains à prendre un moment cette semaine alors que la fête du Canada et le jour de l'Indépendance sont célébrés pour apprécier cette relation et s'assurer qu'elle continue de se renforcer.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne