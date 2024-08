Deux prestations offertes par l’Orchestre symphonique de Laval à la population

Ce soir, 13 août et demain, 14 août, la population est invitée à venir écouter gratuitement l’Orchestre symphonique de Laval au Zone Parc Bernard-Landry dans le cadre des Zones musicales de Laval.

De 19 h 30 à 20 h 45 , l’Orchestre symphonique de Laval sous la direction de la cheffe invitée, Mélanie Léonard, vous propose un concert avec vos héros et héroïnes favoris. Venez entendre la musique qui a accompagné vos séries et films préférés. Les trames symphoniques de Superman, Batman, Wonder Woman, en passant par Moana et la Panthère noire. Des œuvres symphoniques composées entre autres, par John Williams, Hans Zimmer, et Danny Elfman.

Demain, dès 19 h, c'est un concert sous le thème de l’héroïsme à travers les âges qui est attendu. Vous entendrez, entre autres, la Symphonie nº 3 dite Héroïque de Beethoven. Le tout précédé de l’œuvre de la compositrice canadienne Kelly-Marie Murphy, On Rethinking Heroism in the 21st Century.

Profitez-en pour venir pique-niquer et vivre avec vos proches une expérience musicale hors du commun.

À la fois riche et colorée, la programmation estivale présentée par le Groupe Banque TD qui s’étend à travers 8 zones musicales en plein air prend d’assaut le territoire lavallois pour offrir plus de 40 spectacles extérieurs et gratuits. De quoi en avoir pour tous les goûts.

Également, la station culturelle Momo ne tarit pas en activités et on pourra y retrouver des spectacles de hip-hop, d’humour et de DJs toute la semaine ! Pour en savoir plus, visitez-le : momo.laval.ca .