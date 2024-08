Une nouvelle murale à Laval

La Ville de Laval, en collaboration avec l'organisme MU, a inauguré une œuvre murale de 11 000 pieds carrés de l’artiste multidisciplinaire de renommée internationale Jacquie Comrie se déployant sur deux murs d’un immeuble de 14 étages dans le quartier Chomedey.

Située sur deux façades des Tours Saint-Martin érigées à l’intersection des boulevards Saint-Martin et Daniel-Johnson, cette œuvre colorée et inusitée intitulée INNER CHILD HEALING contribue à égayer les déplacements quotidiens des passants et à embellir le paysage urbain de ce secteur adjacent au centre-ville.

« S’ajoutant à l’imposante collection d’art public de la Ville de Laval, cette œuvre impressionnante et éclatante contribue à embellir le quartier et à le rendre encore plus vivant tout en enrichissant l'expérience des utilisateurs du secteur. L’architecture de l’immeuble était parfaitement adéquate pour accueillir un tel projet d’envergure sur un axe de visibilité et de circulation majeur permettant à un maximum de passants de la contempler. », explique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

« Dans ma démarche artistique, j’utilise la couleur comme outil de transformation sociale afin de créer un impact positif et des effets bénéfiques sur la santé mentale. La couleur est un langage universel pour transmettre des émotions, en plus d’être un outil puissant pour embellir les espaces. Elle possède des propriétés curatives et a la capacité d’influencer nos pensées, nos comportements et notre bien-être. », ajoute Jacquie Comrie, artiste ayant réalisé l’œuvre murale

Projet réalisé en partenariat avec MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais depuis 2007 en réalisant des murales ancrées dans les communautés, en plus de mettre en avant un important volet éducatif. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer aux villes des musées à ciel ouvert.