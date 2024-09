Zoom Art revient pour une cinquième année

Du 22 septembre au 13 octobre, les citoyens sont invités à découvrir une promenade urbaine dans les stations de métro de la Concorde, Cartier et Montmorency et dans les rues à proximité de cette dernière, dans le cadre de Zoom Art. Le projet réunira 39 images d’œuvres d’art actuel, créées par 16 artistes de Laval, du Québec et du Canada, qui seront exposées sur des supports d’affichage publicitaire.

Sous la thématique Poussières d’étoiles, elles invitent à lever les yeux vers les étoiles et souhaitent rendre hommage à l’astrophysicien Hubert Reeves (1932-2023), dont la pensée a su transformer notre rapport au cosmos.

« Zoom Art démocratise l’accès à l’art en offrant gratuitement une expérience culturelle sans même avoir à se déplacer dans un musée. Stratégiquement implanté au cœur du centre-ville, ce parcours urbain illustre le souhait de la Ville de favoriser un contact privilégié avec l’art actuel. La proximité de la station culturelle Momo, jumelée à la présence de Zoom Art, contribuent à rendre le secteur Montmorency encore plus attrayant et effervescent au niveau culturel et artistique. » , indique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

« L’éclipse totale d’avril 2024 restera une expérience marquante pour de nombreuses personnes. Nous avons pris conscience collectivement de la grandeur et de la puissance des astres tout comme de notre fragilité face à l’immensité de l’univers. L’éclipse et le départ de Hubert Reeves en 2023 ont été les moteurs de cette nouvelle édition de Zoom Art sous le thème d’un de ses livres Poussières d’étoiles. », ajoute Geneviève Goyer-Ouimette, commissaire du projet et coordonnatrice responsable de la Collection d’œuvres d’art de la Ville de Laval

Artistes à l’honneur et activités spéciales

Les passants et les passantes qui se déplacent en transport actif, collectif ou en voiture, pourront découvrir les images d’œuvres des artistes de la 5e édition : Fiona Annis, Simon Bertrand, Caroline Boileau, Catherine Bolduc, Eveline Boulva, Marie-Claude Bouthillier, Bertrand Carrière, Yannick De Serre, Hédy Gobaa, Josiane Lanthier, Rick Leong, Francis Macchiagodena, Paryse Martin, Yann Pocreau, Marie-Jeanne Musiol et Denis Rousseau. De plus, le public sera invité à participer à une visite guidée à la marche en compagnie de la commissaire du projet ainsi qu’à des rencontres-échanges avec les artistes Caroline Boileau et Francis Macchiagodena, le 29 septembre à l’occasion des Journées de la culture.