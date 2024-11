Une deuxième année pour Instants illuminés et la célébration du Nouvel An

Chaque soir du 29 novembre au 2 mars, la Place Centrale de Centropolis se transforme à nouveau en un majestueux feu de camp numérique à l’occasion de la 2e édition d’Instants illuminés!. De plus, le soir du 31 décembre, des célébrations sont prévues pour le Nouvel An.

L’expérience son et lumière revient en version bonifiée et pour une durée prolongée. L’expérience son et lumière sous la thématique du feu se déroulera chaque soir pendant quelques minutes, toutes les 15 minutes, de 19 h à 22 h 30.

Réchauffer son cœur tout l’hiver

Pour sa création, l’équipe de Centropolis s’est associée à nouveau avec la Centrale des artistes pour la production de son expérience hivernale unique. Du côté de la création de l’événement, c’est CR34TE qui a su insuffler sa magie renommée dans cette expérience purement lavalloise, créée de toutes pièces pour Centropolis.

« Notre collaboration avec Centropolis pour ce projet exclusif et sur mesure était une occasion parfaite de faire rayonner notre expertise auprès de notre communauté, à Laval. Notre savoir- faire, associé à l’engagement des équipes de Centropolis et de la Centrale des artistes, a permis de créer une belle synergie! », explique Francis Aubin, Président – Fondateur de CR34TE.

« C’est une chance et un plaisir de poursuivre notre collaboration avec Centropolis pour promouvoir les talents d’ici », affirme Christine Huard, directrice générale et artistique de la Centrale des artistes. « L’expérience Instants illuminés est parfaitement alignée avec notre engagement commun à promouvoir l’art et la culture locale au sein de notre communauté. »

« L’expérience Instants illuminés a tellement été appréciée qu’il nous fallait absolument la refaire cette année, avec de beaux ajouts! », lance Karine Rodrigue, directrice marketing Centropolis, Cominar. « Et pour rendre l’hiver encore plus chaleureux et festif à Centropolis, on vous prépare un événement du 31 décembre grandiose! C’est une nouveauté pour nous et on a hâte de célébrer avec vous! »

Célébrations du 31 décembre

Le 31 décembre dès 22 h, la Place Centrale se met sur son 31 pour dire au revoir à 2024 et accueillir 2025 en grand. Pour l’occasion, une programmation festive et rassembleuse, ainsi qu’un décompte spectaculaire vous attendent. La programmation sortira sous peu.