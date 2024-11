Les Serres Cléroux à Laval célèbrent Noël

Les Serres Cléroux à Laval tient les 23 et 24 novembre, de 10 h à 17 h , leur Marché de Noël. Petits et grands sont invités de profiter un peu d'avance de la magie de cette période.

Sur place, il sera possible de découvrir les créations artisanales variées. Il y en a pour tous les goûts, passant de la décoration festive aux produits du terroir. Le Père Noël sera présent au plus grand bonheur des enfants qui pourront partager leurs voeux et prendre des photos gratuites. Des boissons chaudes seront également disponibles.

Le but de l'évènement est d'encourager l'achat local et de faire vivre un moment festif aux Lavallois et leur famille.