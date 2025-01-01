Nous joindre
Fête de la famille

Deux jours de célébrations pour les 60 ans de Laval

durée 11h00
21 août 2025
Par Salle des nouvelles

Cette année, la Fête de la famille de Laval se tiendra les samedi et dimanche 30 et 31 août, de 10 h à 17 h, au Centre de la nature. Cette édition spéciale sur deux journées complètes s’inscrit dans les célébrations du 60e anniversaire de la ville. 

Pour l’occasion, l’événement se déploie sous le thème « Deux jours de festivités, ça va jouer! ». Cette grande fête familiale gratuite et ouverte à toute la population offrira une multitude d’activités, de spectacles et d’animations pour petits et grands.

« Cette édition spéciale de la Fête de la famille est l’occasion de célébrer, une fois de plus, 60 ans de vie collective à Laval en réunissant petits et grands autour d’une programmation riche et festive. Ces moments de célébration renforcent le lien qui nous unit et notre sentiment d’appartenance, nourrissant cette fierté lavalloise que je suis heureux de voir grandir d’année en année. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Trois grandes zones d’activités

Chaque zone du site proposera des attractions uniques pour divertir toute la famille.

Zone Turbulence

Pour ceux et celles qui aiment quand ça bouge : tyrolienne géante, bloc d’escalade, atelier de danse, défis sportifs, exposition d’équipements lourds, l’équipe du Rocket de Laval, le Service de police de Laval avec sa mascotte Flair qui célèbre son 10e anniversaire, spectacles de BMX et activités d’initiation sur piste à rouleaux (pumptrack).

Zone Les petits génies

Pour les esprits curieux : ateliers scientifiques, animations nature, la Biblimobile, des jeux géants, des défis numériques avec le Studio – Espace numérique des Bibliothèques de Laval, une exposition d’artéfacts, des découvertes sur la gestion animalière et la vitrine Saveurs de Laval.

Zone Plaine de jeux

Pour le pur plaisir des tout-petits : structures gonflables, maquillage, minityrolienne, Défi pompier, village de cirque Opération Bazar, rencontres de personnages fantastiques, et bien plus!

Les ados et les adeptes de sensations fortes seront comblés par ces deux nouveautés : spectacles de BMX et activités d’initiation sur piste à rouleaux (pumptrack). De plus, tout au long des deux journées, plusieurs artistes jeunesse et spectacles seront présentés sur la scène principale, au Village des arts et devant le chapiteau central : Arthur L’Aventurier, la troupe de danse Switch, Zak, le dompteur de défi, Ariane Deslions ainsi que HiatusJuju et Marcelle et l’incroyable heure du bainL’agent Jean, Maddox et Aventurosaure et Les Volk.

Finalement, près de la Zone Turbulence, une exposition d’équipements du Service de police de Laval sera l’occasion idéale de découvrir leur fonctionnement. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

Accès et déplacements

Pour assurer la sécurité du public, l’avenue du Parc sera partiellement fermée à la circulation les 30 et 31 août. Des mesures de stationnement seront mises en place, et des navettes gratuites offertes en partenariat avec la STL faciliteront l’accès au site.

