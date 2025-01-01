Nouveau concept hivernal et célébration du Nouvel An à Centropolis

Dès la nuit tombée, la Place Centrale du Centropolis de Laval offre aux passants une expérience son et lumières qui évoluera au fil de la saison. Il s'agit de l'oeuvre lumineuse Destination Voie lactée.

Cette création est le processus créatif de deux entreprises québécoises : Onedot, concepteur de l'oeuvre, et CR34TE, responsable de l'accompagnement technique.

On explique que la lumière est l’élément principal, tandis que la configuration circulaire de l’installation évoque la rencontre, l’harmonie et l’inclusivité. Inspiré de la magie du ciel étoilé, qui nous fait rêver en toute saison, le concept recrée, sur de grandes tours lumineuses, un ensemble de constellations rappelant la Voie lactée.

Une installation lumineuse innovante

L’œuvre numérique scintillante est composée de sept tours de 20 et 25 pieds de hauteur, s’élevant vers le ciel et brillant comme des étoiles. Les jeux de lumière élaborés, la palette de couleurs utilisée et les effets projetés au sol évolueront au rythme de l’hiver pour offrir une expérience renouvelée aux visiteurs tout au long de la saison.

« On cherchait à provoquer un effet wow instantané, et la Place Centrale de Centropolis nous a inspirés dès le départ. Destination Voie lactée joue avec les perspectives et les angles de vue pour créer une expérience vivante, qui capte le regard, peu importe où l’on se trouve, ce qui attire naturellement encore plus de visiteurs. On est très fiers du résultat! » mentionne Louis-Xavier Bonneau, concepteur visuel, Onedot.

Le 31 décembre : une soirée toute en festivités

Le mercredi 31 décembre, dès 23h, il y est prévu la célébration du Nouvel An. Pour l’occasion, tous les restaurants du Centropolis préparent une soirée des plus festive. Les participants pourront profiter du site où plusieurs activités et surprises les y attendent, entre autres un décompte spectaculaire suivi de feux d'artifice à minuit.

« Pour le 31 décembre, on veut être votre destination de choix pour vivre votre plus belle soirée de l’année et débuter en grand 2026. Un savoureux repas en bonne compagnie dans l’un de nos restaurants, suivi de célébrations magiques : ça promet! », lance Karine Rodrigue, directrice marketing Centropolis, Cominar.

Il y aura possibilité de prendre un verre autour du feu sur la terrasse hivernale du Balthazard et visiter les kiosques des commerçants.