Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour le 60e de la Ville de Laval

Une œuvre numérique d’envergure sur la façade extérieure de la Place Bell

durée 11h00
28 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Du 28 août au 19 octobre, la façade extérieure de la Place Bell prendra vie chaque soir dès la tombée du jour avec la projection en continu de l’œuvre d’art numérique Archipels, de l’artiste québécoise de renommée internationale Sabrina Ratté.

Alliant image, musique, innovation technologique, art contemporain et mise en valeur du lieu, l’œuvre projetée sur une surface de plus de 2 000 pieds carrés invite à un voyage immersif au cœur d’un univers fantastique. En parallèle, une série d’activités artistiques participatives sera offerte au public, faisant de ce projet un véritable rendez-vous culturel au cœur du centre-ville.

« Nous sommes vraiment fiers d’accueillir une expérience immersive de ce calibre à Laval! Ce projet permet de démocratiser l’accès aux arts numériques au sein d’un secteur névralgique du centre-ville. C’est aussi une belle occasion de découvrir le dynamisme sans cesse croissant du pôle culturel Montmorency avec ses nombreux attraits, ses programmations variées et les aménagements accueillants de la station culturelle Momo », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval. 

« Ce projet s’inspire de la géographie insulaire de Laval et de l’architecture de la Place Bell, dont la structure fait écho aux principes du Colisée de Rome. J’ai voulu mettre en relation ces réalités locales et contemporaines avec une histoire plus vaste, marquée par une temporalité cyclique où nature et architecture s’entrelacent inévitablement. Avec Archipels, je propose une vision lumineuse du passage du temps, où les constructions humaines, inspirées par le sublime de la nature, finissent par s’effacer devant sa reconquête », indique Sabrina Ratté, artiste ayant réalisé l’œuvre numérique.

À propos de l’œuvre

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et s’inscrit dans les actions prévues au Plan de développement culturel de la région de Laval(PDCRL) en matière de développement de l’art public à Laval. L’œuvre sera d’ailleurs ajoutée à l’imposante Collection d’art public de la Ville de Laval, ce qui lui permettra de rayonner de nouveau ailleurs sur le territoire au bénéfice des citoyens et des citoyennes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux jours de célébrations pour les 60 ans de Laval

Publié le 21 août 2025

Deux jours de célébrations pour les 60 ans de Laval

Cette année, la Fête de la famille de Laval se tiendra les samedi et dimanche 30 et 31 août, de 10 h à 17 h, au Centre de la nature. Cette édition spéciale sur deux journées complètes s’inscrit dans les célébrations du 60e anniversaire de la ville.  Pour l’occasion, l’événement se déploie sous le thème « Deux jours de festivités, ça va jouer! ». ...

LIRE LA SUITE
Les contenus télévisuels québécois peinent à s'imposer chez les jeunes

Publié le 11 août 2025

Les contenus télévisuels québécois peinent à s'imposer chez les jeunes

Les contenus télévisuels québécois peinent à faire leur place dans un paysage où les plateformes de diffusion en continu se multiplient, particulièrement chez les jeunes. Parmi les personnes qui regardent la télé, moins d'une personne sur quatre (23 %) regarde surtout du contenu québécois. C'est ce que rapporte l'Enquête québécoise sur les ...

LIRE LA SUITE
Laval aura son propre long métrage de fiction « Laval, le film»

Publié le 4 août 2025

Laval aura son propre long métrage de fiction « Laval, le film»

Le Média Communautaire Lavallois présente Laval, le film, premier long métrage de fiction intégralement réalisé sur Laval. Ce projet est porté par le réalisateur lavallois Noah Trentadue et produit par Alberto Georgian Mihut, producteur et directeur général du Média Communautaire Lavallois. L’œuvre indépendante, réalisée ...

LIRE LA SUITE