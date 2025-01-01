Une œuvre numérique d’envergure sur la façade extérieure de la Place Bell

Du 28 août au 19 octobre, la façade extérieure de la Place Bell prendra vie chaque soir dès la tombée du jour avec la projection en continu de l’œuvre d’art numérique Archipels, de l’artiste québécoise de renommée internationale Sabrina Ratté.

Alliant image, musique, innovation technologique, art contemporain et mise en valeur du lieu, l’œuvre projetée sur une surface de plus de 2 000 pieds carrés invite à un voyage immersif au cœur d’un univers fantastique. En parallèle, une série d’activités artistiques participatives sera offerte au public, faisant de ce projet un véritable rendez-vous culturel au cœur du centre-ville.

« Nous sommes vraiment fiers d’accueillir une expérience immersive de ce calibre à Laval! Ce projet permet de démocratiser l’accès aux arts numériques au sein d’un secteur névralgique du centre-ville. C’est aussi une belle occasion de découvrir le dynamisme sans cesse croissant du pôle culturel Montmorency avec ses nombreux attraits, ses programmations variées et les aménagements accueillants de la station culturelle Momo », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Ce projet s’inspire de la géographie insulaire de Laval et de l’architecture de la Place Bell, dont la structure fait écho aux principes du Colisée de Rome. J’ai voulu mettre en relation ces réalités locales et contemporaines avec une histoire plus vaste, marquée par une temporalité cyclique où nature et architecture s’entrelacent inévitablement. Avec Archipels, je propose une vision lumineuse du passage du temps, où les constructions humaines, inspirées par le sublime de la nature, finissent par s’effacer devant sa reconquête », indique Sabrina Ratté, artiste ayant réalisé l’œuvre numérique.

À propos de l’œuvre

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et s’inscrit dans les actions prévues au Plan de développement culturel de la région de Laval(PDCRL) en matière de développement de l’art public à Laval. L’œuvre sera d’ailleurs ajoutée à l’imposante Collection d’art public de la Ville de Laval, ce qui lui permettra de rayonner de nouveau ailleurs sur le territoire au bénéfice des citoyens et des citoyennes.