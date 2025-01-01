Un centre communautaire novateur au cœur de 359 logements sociaux 

La Ville de Laval a inauguré le centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand, un lieu de rencontre unique intégré à un immeuble résidentiel de sept étages et géré par l’organisme Centre communautaire Val-Martin.

L’inauguration marque également l’aboutissement de la première phase du vaste projet de revitalisation de Val-Martin, amorcé en 2016 par la Ville et l’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL) avec l’appui de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Cette première phase aura permis la construction de 359 nouveaux logements sociaux et communautaires.

« Dans un contexte de rareté du logement abordable, l’inauguration du centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand démontre que Laval agit concrètement pour créer des milieux de vie accessibles, durables et solidaires. Ce projet illustre une volonté d’aller au-delà de la simple construction de logements : nous bâtissons des quartiers complets où se côtoient appartements, services et espaces de rencontre. Avec nos partenaires, nous établissons les bases d’une revitalisation exemplaire qui redonne dignité, espoir et sentiment d’appartenance aux familles de Val-Martin et, plus largement, à toute la communauté lavalloise. » , indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Un lieu de vie, de solidarité et d’innovation sociale

Pensé pour favoriser l’inclusion, le vivre-ensemble et la créativité, le centre Simonne-Monet-Chartrand met à la disposition de la communauté des espaces accessibles, évolutifs et adaptés à divers besoins.

On y retrouve notamment : un centre communautaire (Val-Martin : maison de la famille, maison des jeunes et projet Ça CLIQ), une épicerie solidaire, une cuisine communautaire, une agora, des salles multifonctionnelles, un espace de danse et des locaux polyvalents à vocation culturelle et artistique.

Conçu selon les plus hauts standards d’écoresponsabilité, le bâtiment vise la certification LEED Or. Situé stratégiquement sur le boulevard Notre-Dame, il est facilement accessible à pied et par transport en commun, ce qui renforce son rôle de pôle communautaire central du quartier, lequel vise également une certification LEED ND (LEED for Neighborhood Development).

« Le centre est bien plus qu’un simple bâtiment : il est voué à devenir un véritable milieu de vie, un lieu où chacun et chacune pourra trouver soutien, dignité et sentiment d’appartenance. Notre vision est claire : faire de Chomedey un quartier où il fait bon s’épanouir. Avec le centre Simonne-Monet-Chartrand, nous posons une pierre angulaire pour y parvenir, en misant sur la force du collectif, la créativité citoyenne et la solidarité. » , ajoute Noémie Barolet, directrice générale du Centre communautaire Val-Martin.

« Ce projet incarne notre approche de l’habitation comme étant un catalyseur de cohésion sociale et de solidarité. En conjuguant 359 logements sociaux à ce centre communautaire, nous contribuons à offrir aux résidents et résidentes de Val‑Martin un parvis, un lieu de rencontre, et de partage, qui nous l'espérons, contribuera à développer un sentiment d’appartenance et des perspectives d’épanouissement pour tous. Cette initiative réalisée par la collaboration de nombreux partenaires chevronnés incarne notre désir de construire des milieux de vie complets, inclusifs et dynamiques. » , termine Sylvain Piché, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL).

À propos de Simonne Monet-Chartrand

La nomination du centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand rend hommage à une femme d’exception dont l’engagement social et la volonté de rassembler ont profondément marqué le Québec. Pionnière du mouvement féministe et du pacifisme au Québec et militante des droits humains, Simonne Monet-Chartrand a œuvré toute sa vie pour soutenir les travailleuses, les familles et les enfants. Son action visionnaire annonçait déjà l’esprit des Maisons de la famille, rappelant que l’éducation et le bien-être des enfants sont une responsabilité collective. En donnant son nom à ce lieu, Laval affirme son souhait que ces murs deviennent, à son image, un espace de solidarité, de soutien et de vie pour toutes les familles. C’est avec une profonde reconnaissance que les enfants de Simonne Monet-Chartrand ont accueilli l’hommage de nommer ce centre communautaire à son nom.