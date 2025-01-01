Nous joindre
Dans le quartier de Saint-François

Une nouvelle salle de spectacle voit le jour dans l’est de Laval 

durée 11h00
16 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Les citoyens de Laval pourront désormais profiter d’une toute nouvelle salle de spectacle au cœur de l’Espace citoyen des Confluents (ECC), situé dans le quartier de Saint-François.

Ce lieu polyvalent doté d’installations culturelles de pointe accueillera son premier spectacle le 20 septembre prochain et proposera une programmation riche, diversifiée et à prix abordable. L’automne s’annonce animé, avec une série de spectacles de musique, de contes et de théâtre, dont certains destinés au jeune public. Grâce à ses configurations modulables, la salle permet la tenue de spectacles intimes et chaleureux, propices aux échanges entre le public et les artistes.

« Première salle professionnelle municipale dans l’est de Laval, le lieu offre 180 places dans un bâtiment de qualité et moderne. Avec l’ouverture de la nouvelle salle de spectacle, l’ECC devient encore davantage un lieu de rencontre et de partage incontournable pour la communauté lavalloise, et particulièrement celle de l’est de l’île. Celle-ci a désormais accès à une offre culturelle bonifiée, lui permettant de vivre des expériences artistiques inédites, en plus d’une proximité avec les artistes. », explique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels. 

Un aperçu du programme automnal en arts de la scène

Liberté Big Band : l’énergie vibrante de Liberté Anne explorant un répertoire jazz de classiques et de compositions inédites.

Visite guidée : lors des Journées de la culture, découvrez les coulisses et les différentes configurations de la salle et assistez à des animations dansées.

Boubacar Ndiaye : Voyage sans visa et De bouche à oreilles, deux contes qui marient arts de la parole, mémoire et imagination.

Salsalazar : une fusion festive des musiques latines et des cultures du Québec, de Cuba, du Pérou, de la Colombie et du Chili.

Au Jardin des Potiniers : une expérience immersive et féérique de théâtre-paysage miniature.

Kutsi Merki : une rencontre explosive entre folklore bulgare et danse.

Dead Gong : un univers sonore unique aux accents jazz, turcs et éthiopiens.

À propos de l’ECC et de la salle de spectacle

En plus de sa nouvelle salle de spectacle, ce nouveau centre multifonctionnel de 5 639 m² détenant une certification LEED regroupe plusieurs services, dont la bibliothèque Marius-Barbeau, un centre communautaire avec plusieurs salles polyvalentes et les bureaux de l’escouade Azimut du Service de police de Laval. 

 

 

