Le 31 octobre dès 18 h

Un parcours déambulatoire insolite pour Halloween au centre-ville

durée 11h00
9 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Le 31 octobre 2025 dès 18 h, au centre-ville de Laval, le public est invité à vivre une expérience singulière, intitulée Région 13, où le mystère, l’histoire et l’effroi se rencontrent au détour d’un parcours déambulatoire insolite.

À l’occasion de cet événement gratuit, on propose de célébrer autrement l’Halloween, avec une immersion envoûtante dans l’univers du fantastique est de l’étrange, par le biais du théâtre de rue.

Pour cette soirée où l’étrange est à l’honneur, le parcours relie l’Enclav, zone citoyenne au cœur de la Place Bell, l’Espace Montmorency et le parc du Collège Montmorency. Ces lieux deviendront les scènes de tableaux d’arts vivants et de projections énigmatiques, chacun racontant une histoire différente. Les spectateurs auront l’occasion de déambuler à travers ces espaces, immergés dans des récits fascinants, portés par des personnages énigmatiques en interaction directe avec leur environnement. Rendez-vous le 31 octobre dès 18 h au centre-ville de Laval, pour traverser Région 13, une expérience sensorielle et théâtrale où les légendes prennent vie et où l’inconnu s’invite dans la réalité...

Charles Beauchesne : Sur les traces de Jack l’Éventreur

Pour ceux et celles qui souhaiteront ajouter une touche de frisson supplémentaire à cette soirée d’Halloween, le même soir à 20 h, la salle André-Mathieu propose une conférence historico- humoristique de Charles Beauchesne, l’humoriste le plus sinistre en ville, qui se lance sur les traces de Jack l’Éventreur, le plus légendaire des tueurs en série. 

