Le Marché de Noël d'Etsy Laval revient les 8 et 9 novembre

Le marché de Noël Etsy Laval revient cette année au 1000 boulevard de l’Avenir à Laval, les 8 et 9 novembre 2025.

La population est invitée à venir découvrir le travail exceptionnel des artisans locaux, de 10h à 17h le samedi, et de 10h à 16h le dimanche. Cela sera l'occasion pour les gens de trouver des cadeaux tout en soutenant l'artisanat local.

Un total de 54 créateurs de tous les domaines seront sur place durant ces deux jours. On y trouvera entre autres des produits gastronomiques locaux, des vêtements pour adultes et enfants, des bijoux faits main, des soins corporels, des jouets et plus encore.

Informations importantes

L'entrée au marché et le stationnement sont gratuits et l'évènement est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il y aura un tirage à l'entrée, une maquilleuse professionnelle pour maquiller les enfants gratuitement, un coin photo pour prendre les familles ou les enfants en photo devant un décor de Noël, un espace dessin et bricolage et de nombreuses idées cadeaux 100% locales pour toute la famille.