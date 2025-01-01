Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Avec 54 créateurs de tous les domaines

Le Marché de Noël d'Etsy Laval revient les 8 et 9 novembre

durée 11h00
17 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le marché de Noël Etsy Laval revient cette année au 1000 boulevard de l’Avenir à Laval, les 8 et 9 novembre 2025.

La population est invitée à venir découvrir le travail exceptionnel des artisans locaux, de 10h à 17h le samedi, et de 10h à 16h le dimanche. Cela sera l'occasion pour les gens de trouver des cadeaux tout en soutenant l'artisanat local. 

Un total de 54 créateurs de tous les domaines seront sur place durant ces deux jours. On y trouvera entre autres  des produits gastronomiques locaux, des vêtements pour adultes et enfants, des bijoux faits main, des soins corporels, des jouets et plus encore.

Informations importantes

L'entrée au marché et le stationnement sont gratuits et l'évènement est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Il y aura un tirage à l'entrée, une maquilleuse professionnelle pour maquiller les enfants gratuitement, un coin photo pour prendre les familles ou les enfants en photo devant un décor de Noël, un espace dessin et bricolage et de nombreuses idées cadeaux 100% locales pour toute la famille.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un parcours déambulatoire insolite pour Halloween au centre-ville

Publié le 9 octobre 2025

Un parcours déambulatoire insolite pour Halloween au centre-ville

Le 31 octobre 2025 dès 18 h, au centre-ville de Laval, le public est invité à vivre une expérience singulière, intitulée Région 13, où le mystère, l’histoire et l’effroi se rencontrent au détour d’un parcours déambulatoire insolite. À l’occasion de cet événement gratuit, on propose de célébrer autrement l’Halloween, avec une ...

LIRE LA SUITE
Une nouvelle salle de spectacle voit le jour dans l’est de Laval 

Publié le 16 septembre 2025

Une nouvelle salle de spectacle voit le jour dans l’est de Laval 

Les citoyens de Laval pourront désormais profiter d’une toute nouvelle salle de spectacle au cœur de l’Espace citoyen des Confluents (ECC), situé dans le quartier de Saint-François. Ce lieu polyvalent doté d’installations culturelles de pointe accueillera son premier spectacle le 20 septembre prochain et proposera une programmation riche, ...

LIRE LA SUITE
Un centre communautaire novateur au cœur de 359 logements sociaux 

Publié le 15 septembre 2025

Un centre communautaire novateur au cœur de 359 logements sociaux 

La Ville de Laval a inauguré le centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand, un lieu de rencontre unique intégré à un immeuble résidentiel de sept étages et géré par l’organisme Centre communautaire Val-Martin. L’inauguration marque également l’aboutissement de la première phase du vaste projet de revitalisation de Val-Martin, amorcé en 2016 par ...

LIRE LA SUITE