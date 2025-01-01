Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

7e édition du Festival NUM

Dix jours d’immersion numérique et technologique dans les bibliothèques

durée 14h00
23 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Du 6 au 16 novembre, les Bibliothèques de Laval invitent la population à explorer le monde du numérique lors de la 7e édition du Festival NUM, un événement familial et gratuit comprenant plus de 50 activités pour tous les âges. Réalité virtuelle, expériences interactives, fabrication de robots : ce sera la parfaite occasion de plonger dans l’innovation et la créativité.

« Avec le Festival NUM, les Bibliothèques de Laval démontrent qu’elles sont bien plus que des lieux de lecture : ce sont des espaces vivants où l’innovation, la créativité et la culture numérique se rencontrent. Cet événement reflète notre volonté de rendre la technologie accessible à tous et à toutes, dans un esprit de découverte et de plaisir. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval. 

Une vitrine de la créativité numérique des Bibliothèques de Laval

L’événement permet de découvrir et d’expérimenter la diversité des activités et des services modernes offerts par les Bibliothèques de Laval, dont plusieurs sont axés sur les technologies numériques. Une panoplie d’activités gratuites seront offertes aux petits et grands, dont :

Planche sur ta BD avec l’IA : concevoir une bande dessinée grâce à l’intelligence artificielle.

Archipels – Mon paysage numérique : imaginer un univers futuriste en 3D avec l’artiste Sabrina Ratté.

Heure du conte technologique : détourner des objets avec des circuits Makey Makey.

Mascarade : habiller un personnage virtuel grâce à la modélisation 3D et la réalité virtuelle.

MAPP TA BIBLIO : créer une œuvre numérique projetée sur les murs de la bibliothèque.

Une clôture immersive au cœur d’une nouvelle bibliothèque

Pour la toute première fois, le festival se clôturera du 14 au 16 novembre à la bibliothèque Marius-Barbeau, située au cœur de l’Espace citoyen des Confluents, inaugurée il y a un an dans le quartier Saint-François.

« Le Festival NUM prendra une dimension spectaculaire pour son week-end de clôture, avec des expériences immersives, de la réalité virtuelle et des projections interactives. Ce sera l’occasion parfaite de découvrir à quel point les bibliothèques se transforment! Le Studio des Bibliothèques de Laval, par exemple, prolonge cette mission tout au long de l’année en rendant les technologies numériques accessibles à toute la population. ». explique Jérémie Dauphinais-Tremblay, coordonnateur de l’événement et du Studio des Bibliothèques de Laval. 

À propos de l’offre numérique des Bibliothèques de Laval

Les bibliothèques publiques de Laval sont des lieux qui offrent des services favorisant l’accès à la connaissance, la culture et l’information. Elles offrent à la population des activités et services numériques gratuits tout au long de l’année, allant de la réalité virtuelle à la robotique et la création multimédia. Véritables laboratoires d’innovation, elles permettent d’explorer, de créer et d’apprendre tout au long de l’année.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Marché de Noël d'Etsy Laval revient les 8 et 9 novembre

Publié le 17 octobre 2025

Le Marché de Noël d'Etsy Laval revient les 8 et 9 novembre

Le marché de Noël Etsy Laval revient cette année au 1000 boulevard de l’Avenir à Laval, les 8 et 9 novembre 2025. La population est invitée à venir découvrir le travail exceptionnel des artisans locaux, de 10h à 17h le samedi, et de 10h à 16h le dimanche. Cela sera l'occasion pour les gens de trouver des cadeaux tout en soutenant ...

LIRE LA SUITE
Un parcours déambulatoire insolite pour Halloween au centre-ville

Publié le 9 octobre 2025

Un parcours déambulatoire insolite pour Halloween au centre-ville

Le 31 octobre 2025 dès 18 h, au centre-ville de Laval, le public est invité à vivre une expérience singulière, intitulée Région 13, où le mystère, l’histoire et l’effroi se rencontrent au détour d’un parcours déambulatoire insolite. À l’occasion de cet événement gratuit, on propose de célébrer autrement l’Halloween, avec une ...

LIRE LA SUITE
Une nouvelle salle de spectacle voit le jour dans l’est de Laval 

Publié le 16 septembre 2025

Une nouvelle salle de spectacle voit le jour dans l’est de Laval 

Les citoyens de Laval pourront désormais profiter d’une toute nouvelle salle de spectacle au cœur de l’Espace citoyen des Confluents (ECC), situé dans le quartier de Saint-François. Ce lieu polyvalent doté d’installations culturelles de pointe accueillera son premier spectacle le 20 septembre prochain et proposera une programmation riche, ...

LIRE LA SUITE