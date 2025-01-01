Dix jours d’immersion numérique et technologique dans les bibliothèques

Du 6 au 16 novembre, les Bibliothèques de Laval invitent la population à explorer le monde du numérique lors de la 7e édition du Festival NUM, un événement familial et gratuit comprenant plus de 50 activités pour tous les âges. Réalité virtuelle, expériences interactives, fabrication de robots : ce sera la parfaite occasion de plonger dans l’innovation et la créativité.

« Avec le Festival NUM, les Bibliothèques de Laval démontrent qu’elles sont bien plus que des lieux de lecture : ce sont des espaces vivants où l’innovation, la créativité et la culture numérique se rencontrent. Cet événement reflète notre volonté de rendre la technologie accessible à tous et à toutes, dans un esprit de découverte et de plaisir. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Une vitrine de la créativité numérique des Bibliothèques de Laval

L’événement permet de découvrir et d’expérimenter la diversité des activités et des services modernes offerts par les Bibliothèques de Laval, dont plusieurs sont axés sur les technologies numériques. Une panoplie d’activités gratuites seront offertes aux petits et grands, dont :

Planche sur ta BD avec l’IA : concevoir une bande dessinée grâce à l’intelligence artificielle.

Archipels – Mon paysage numérique : imaginer un univers futuriste en 3D avec l’artiste Sabrina Ratté.

Heure du conte technologique : détourner des objets avec des circuits Makey Makey.

Mascarade : habiller un personnage virtuel grâce à la modélisation 3D et la réalité virtuelle.

MAPP TA BIBLIO : créer une œuvre numérique projetée sur les murs de la bibliothèque.

Une clôture immersive au cœur d’une nouvelle bibliothèque

Pour la toute première fois, le festival se clôturera du 14 au 16 novembre à la bibliothèque Marius-Barbeau, située au cœur de l’Espace citoyen des Confluents, inaugurée il y a un an dans le quartier Saint-François.

« Le Festival NUM prendra une dimension spectaculaire pour son week-end de clôture, avec des expériences immersives, de la réalité virtuelle et des projections interactives. Ce sera l’occasion parfaite de découvrir à quel point les bibliothèques se transforment! Le Studio des Bibliothèques de Laval, par exemple, prolonge cette mission tout au long de l’année en rendant les technologies numériques accessibles à toute la population. ». explique Jérémie Dauphinais-Tremblay, coordonnateur de l’événement et du Studio des Bibliothèques de Laval.

À propos de l’offre numérique des Bibliothèques de Laval

Les bibliothèques publiques de Laval sont des lieux qui offrent des services favorisant l’accès à la connaissance, la culture et l’information. Elles offrent à la population des activités et services numériques gratuits tout au long de l’année, allant de la réalité virtuelle à la robotique et la création multimédia. Véritables laboratoires d’innovation, elles permettent d’explorer, de créer et d’apprendre tout au long de l’année.