L'Orchestre symphonique de Laval lance sa 40e saison

L'Orchestre symphonique de Laval (OSL) débute sa 40e saison avec un tout premier concert intitulé « Célébration : 40 ans d'histoire et d'avenir à l'OSL! », le mercredi 29 octobre 2025 à 19h30 à la Salle André-Mathieu.

Mentionnons, que cette soirée est également l'occasion pour le public de découvrir le nouveau directeur artistique et chef d'orchestre de l'OSL, Adam Johnson.

Pour cette occasion, la programmation tissera un dialogue entre le passé et l'avenir de l'orchestre. En hommage à la toute première saison de l'OSL, le public pourra redécouvrir deux œuvres emblématiques: l'Ouverture de Guillaume Tell de Rossini et le premier mouvement de la Symphonie n°8 « Inachevée » de Schubert. L'orchestre accueillera également la talentueuse pianiste Chloé Dumoulin, révélée par la CBC comme l'une des musiciennes les plus prometteuses de sa génération. Elle interprétera le Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov, joyau du romantisme russe. Le programme sera complété par deux œuvres contemporaines : Citius, Altius, Fortius! du compositeur québécois Maxime Goulet et Un Monde nouveau de la compositrice française Camille Pépin.

« C'est avec enthousiasme que je débute mon parcours à la tête de l'Orchestre symphonique de Laval pour cette saison anniversaire. Ce premier concert reflète notre volonté d'honorer la riche histoire de l'OSL tout en traçant la voie de son futur. Je suis fier de contribuer à cette nouvelle étape d'une institution qui fait vibrer la vie culturelle lavalloise depuis quatre décennies. », exprime Adam Johnson.

L'arrivée d'Adam Johnson à la direction artistique marque un tournant pour l'institution. Fort de son expérience comme chef associé de l'Orchestre symphonique de Montréal (2016-2019) où il a dirigé plus de 90 concerts, il apporte une vision artistique renouvelée à l'OSL. Cette nouvelle ère artistique, conjuguée à l'arrivée récente de Daphné Bisson à la direction générale, consolide le leadership de l'OSL et renforce son ancrage dans le tissu social lavallois, alors que l'institution s'apprête à écrire les prochains chapitres de son histoire.