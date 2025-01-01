L'Orchestre symphonique de Laval célèbre les Fêtes avec la famille Patenaude

Le 10 décembre, à 19h30, à la Salle André-Mathieu, 21 membres de la famille Patenaude, de 7 à 56 ans, monteront sur scène avec l'Orchestre symphonique de Laval sous la direction du chef invité Jean-Michel Malouf pour un concert incarnant l'esprit des Fêtes.

Ce concert rend hommage à Gilbert Patenaude, membre fondateur et chef d'orchestre de l'OSL de 1985 à 1987, décédé en 2022. Pédagogue et compositeur, Gilbert Patenaude a consacré sa vie à la musique. Sa famille honore sa mémoire en interprétant ses arrangements, transmettant ainsi cette passion musicale aux nouvelles générations.

« Ce concert, c'est une invitation à célébrer l'esprit des Fêtes en musique », explique Julien Patenaude, chanteur et co-animateur du concert. « On accueille tout le monde : les amateurs de musique classique, les familles, les curieux qui veulent découvrir ou redécouvrir les grands airs du temps des Fêtes. C'est chaleureux, accessible et nous avons vraiment hâte de partager ce moment avec le public lavallois. »

Un programme qui fait vibrer l'esprit des Fêtes

La soirée proposera plusieurs chants de Noël issus du folklore et réinterprétés dans les arrangements de Gilbert Patenaude, dont les grands classiques : l'Ave Maria de Gounod, Minuit, chrétiens, ainsi que le célèbre Stille Nacht (« Sainte Nuit »). Le programme comprendra aussi des œuvres classiques de Corelli et Britten, ainsi que la Symphonie des jouets, interprétée avec les enfants Patenaude. Le public pourra également entendre le chœur Les Voix d'Elles, dirigé par Marianne Patenaude, et l'ensemble vocal Quartom.