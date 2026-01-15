Nous joindre
Publicité
Culturel

Le mercredi 21 janvier 2026

Lever du drapeau du Québec devant l'Hôtel de Ville de Laval

Le fleurdelisé célèbre ses 78 ans.
Photo: Archives Néomédia

Le fleurdelisé célèbre ses 78 ans.

Les Lavallois sont invités à venir participer au lever du drapeau du Québec devant l'Hôtel de Ville de Laval, le mercredi 21 janvier, par la Société nationale du Québec à Laval (SNQ Laval).

Le fleurdelisé célèbre ses 78 ans. Des dignitaires et conseillers municipaux, seront également présents pour célébrer l’histoire et l’importance culturelle du Drapeau du Québec.

La SNQ indique que : « cet événement rassembleur, éducatif et interactif mettra en lumière les valeurs québécoises et favorisera la participation citoyenne. ». 

Les participants sont attendus à 9 h 30 devant l’Hôtel de Ville, situé au 1 Place du Souvenir, Laval.

Mentionnons qu'Il est interdit de stationner derrière l'Hôtel de ville, mais du stationnement est disponible dans les rues avoisinantes. La courte cérémonie se tiendra à l'extérieur, veuillez donc prévoir les vêtements adéquats pour le climat.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Retour de la Cyclovia à Laval le 4 octobre prochain
CulturelPublié le 27 août 2026

Retour de la Cyclovia à Laval le 4 octobre prochain

Constatant le vif succès de la première édition, le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval et la Ville de Laval organisent la seconde Cyclovia de Laval, qui se tiendra le 4 octobre prochain. Lors de cette vélo-fête, les Lavallois·es sont invité·es à se réapproprier l'espace public pour célébrer la mobilité active et ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Gabrielle Denoncourt