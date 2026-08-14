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Nouveau record

«Le 12 août, j'achète un livre québécois»: un record de ventes en ligne

«Le 12 août, j'achète un livre québécois»: un record de ventes en ligne
Photo: La Presse Canadienne, 2026

Les Québécois auraient acheté plus de livres en ligne, mercredi, lors de la journée «Le 12 août, j'achète un livre québécois» que lors de l'année passée.

La coopérative des librairies indépendantes québécoises Les libraires a ainsi constaté une hausse de 26 % des ventes sur son site web.

Ce nouveau record dépasse celui qui avait été établi en 2025 et qui surpassait alors les éditions pandémiques de 2020 et de 2021.

Parmi les œuvres qui ont suscité le plus d'engouement, on retrouve au sommet de la liste le roman «Traumathys» de David Goudreault, qui est un habitué du palmarès du 12 août.

Thélyson Orélien, avec «C'était ça ou mourir», a su se hisser à la deuxième place pour son premier roman, se situant juste devant Geneviève Janelle et son livre «Exploser tout bas» au palmarès en ligne de la coopérative.

En quatrième position, on retrouve «Le mur» de Christian Guay-Poliquin, devant «Les ravisseuses» de Charles Dionne et «Haute saison», écrit par un collectif d'auteurs.

«Spritz Club: L'Oscar du pire scénario» d'Amélie Dubois, «Y a d'la joie» de Michel Rabagliati, «Ordures! Journal d'un vidangeur» de Simon Paré-Poupart et «ÉLITE MAGIC» de Claudie Létourneau et Olivier Laforest viennent clôturer ce palmarès en ligne.

La Presse Canadienne

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