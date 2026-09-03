L’Opéra bouffe du Québec présente Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach

Alain Zouvi et son opérette Orphée aux enfers

L'Olympe s’installe à la Maison des arts de Laval, du 30 octobre au 8 novembre prochain, avec l’irrésistible opérette déjantée de Jacques Offenbach, Orphée aux Enfers.

Mis en scène par Alain Zouvi et placé sous la direction musicale et artistique de Julien Patenaude, ce spectacle réunit 9 solistes, 40 choristes ainsi que l’orchestre de l’Opéra bouffe du Québec (OBQ). Redécouvrez cette œuvre brillante et satirique où humour, virtuosité et fantaisie s’unissent. Les dieux s’ennuient, Orphée boude, Eurydice s’enfuit, l’Opinion Publique réprimande… bref, tout va mal — et c’est hilarant. Ce voyage musical irrévérencieux est rythmé par le plus célèbre des French Cancans.

Avec le scénographe Jean Bard, la chorégraphe Geneviève Lauzon et assisté par Philippe Gobeille, Alain Zouvi dirigera une distribution exceptionnelle de chanteurs lyriques :

Eurydice : Anne-Sophie Gagnon-Métellus

Orphée: Gustave Richard

Pluton : Mathieu Abel

L’Opinion Publique : Louise Robin

Jupiter : Rémi Ortega

Diane : Émilie Baillargeon

Cupidon: Dahlia Genest

Vénus : Marie France Koua

John Styx : Richard Fréchette

et le flamboyant chœur de l’OBQ.

Dates

30 octobre et 7 novembre à 19h30

31 octobre, 1 er et 8 novembre à 15h00

Billets

Achat sécurisé sur le site Web : https://www.operabouffe.org/billetterie