Opérette délirante
L’Opéra bouffe du Québec présente Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach
L'Olympe s’installe à la Maison des arts de Laval, du 30 octobre au 8 novembre prochain, avec l’irrésistible opérette déjantée de Jacques Offenbach, Orphée aux Enfers.
Mis en scène par Alain Zouvi et placé sous la direction musicale et artistique de Julien Patenaude, ce spectacle réunit 9 solistes, 40 choristes ainsi que l’orchestre de l’Opéra bouffe du Québec (OBQ). Redécouvrez cette œuvre brillante et satirique où humour, virtuosité et fantaisie s’unissent. Les dieux s’ennuient, Orphée boude, Eurydice s’enfuit, l’Opinion Publique réprimande… bref, tout va mal — et c’est hilarant. Ce voyage musical irrévérencieux est rythmé par le plus célèbre des French Cancans.
Avec le scénographe Jean Bard, la chorégraphe Geneviève Lauzon et assisté par Philippe Gobeille, Alain Zouvi dirigera une distribution exceptionnelle de chanteurs lyriques :
- Eurydice : Anne-Sophie Gagnon-Métellus
- Orphée: Gustave Richard
- Pluton : Mathieu Abel
- L’Opinion Publique : Louise Robin
- Jupiter : Rémi Ortega
- Diane : Émilie Baillargeon
- Cupidon: Dahlia Genest
- Vénus : Marie France Koua
- John Styx : Richard Fréchette
- et le flamboyant chœur de l’OBQ.
Dates
30 octobre et 7 novembre à 19h30
31 octobre, 1 er et 8 novembre à 15h00
Billets
Achat sécurisé sur le site Web : https://www.operabouffe.org/billetterie
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