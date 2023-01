Québec: la littératie progresse, mais l'écart entre Montréal et les régions se creuse

Une nouvelle étude conclut que le niveau de littératie des Québécois s'est amélioré partout au Québec entre 2016 et 2021, mais que l’écart s’est agrandi entre celui de l’agglomération de Montréal et celui, moins élevé, des autres régions.

L’étude de la Fondation pour l'alphabétisation précise que la cadence de rattrapage de plusieurs régions est nettement insuffisante pour suivre le rythme de la progression montréalaise et de ses périphéries.

Entre 2016 et 2021, la différence entre la région de Montréal et le reste du Québec de la proportion de la population qui n'atteignait pas le niveau trois de littératie est passé de 4,8 % à 5,3 %. La proportion de personnes sans diplôme a atteint un creux de 15 % à Montréal, alors qu'elle était du double dans plusieurs municipalités régionales de comté (MRC).

Le niveau trois en littératie correspond notamment à la capacité de comprendre des textes plus longs et denses, puis à en interpréter correctement le sens ou encore, à effectuer des liens adéquats entre les différentes idées qu'il contient.

L'étude observe que l'actuelle pénurie de main-d'œuvre entraine une entrée plus précoce sur le marché du travail et que le vieillissement de la population limite la croissance du profil scolaire de plusieurs MRC. De plus, la région de Montréal bénéficie de la présence des pôles universitaires et de l'arrivée d'une immigration spécialisée.

Même des agglomérations avec des pôles universitaires, comme celles de Québec, de Gatineau, de Sherbrooke, de Rimouski et de Trois-Rivières ne parviennent pas à suivre la courbe de croissance du profil scolaire de l’agglomération de Montréal; par conséquent, leurs résultats en littératie sont inférieurs.

La Fondation pour l'alphabétisation conclut à l'urgence de renforcer les efforts pour améliorer les compétences en littératie au Québec. Il faut, dit-elle, s'affairer à réduire le décrochage scolaire, notamment chez les garçons, à encourager la fréquentation collégiale, à améliorer le profil de littératie des élèves des écoles de métiers et des centres professionnels, ainsi qu'à mettre en place une stratégie nationale de formation continue en milieu de travail.

La Presse Canadienne