20 boursiers récompensés par la Fondation du Collège Montmorency

Lors d’une soirée bien spéciale au Collège Montmorency de Laval, 20 étudiants ont été récompensés pour leur persévérance exemplaire avec des bourses offertes par la Fondation du Collège Montmorency, en partenariat avec la Fondation Croire en son rêve.

Cet événement, organisé dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, a été l'occasion de saluer la détermination remarquable des lauréats. En plus de se partager 15 000 $ en bourses, les étudiants ont reçu un exemplaire des logiciels Antidote+ personnel et de Tap’Touche de la part de Druide informatique.

« Chers récipiendaires de bourse, quel beau moment à saisir pour rendre hommage à votre persévérance. Vous avez su démontrer, chacun à votre façon, votre capacité à développer des outils d’apprentissage et à faire preuve de résilience chaque jour. Je félicite donc tous les lauréats pour vos efforts durant votre parcours scolaire », a partagé Alexandre Raymond, président du conseil d’administration de la Fondation en s’adressant aux récipiendaires lors de la remise des bourses.

En plus de la remise des bourses, plusieurs lauréats ont partagé leurs expériences variées lors de panels de discussion, offrant des moments riches en émotions et démontrant comment ils ont su s'adapter et atteindre leurs objectifs malgré les défis rencontrés. Ces vingt étudiants termineront leurs études dans les prochains mois et la Fondation est impatiente de voir ce que le futur leur réserve.

Voici la liste des récipiendaires 2024:

Lara Nehme - Sciences humaines profil monde & société;

Sophia Haydar - Sciences humaines profil individu;

Spencer Louisnord - Sciences humaines profil individu;

Houda Louda - Arts, lettres et communication profil littérature;

Julie Martel - Technologie de l’architecture;

Christivie Kitata Mbala - Soins infirmiers;

Katrine Ricard - Sciences humaines profil individu;

Laurence Gélinas - Techniques de sécurité incendie;

Ethan Checroune - Sciences de la nature profil sciences biologiques;

Marie-Andrée Dubreuil - Sciences humaines profil individu;

Coralie Forcier - Sciences humaines profil individu;

Julien Bilger - Techniques de sécurité incendie;

Hiva Razy - Sciences humaines profil individu;

Elissia Mobeeboccus - Sciences humaines profil individu;

Samuel Yick Abel - Techniques de physiothérapie;

Amélie Plamondon-Boulianne - Techniques de l‘estimation en bâtiment;

Jasmine Lucero Covenas Romanii- Techniques d'éducation à l'enfance;

Anaelle Beaudet - Techniques de sécurité incendie;

Jeanne Samantha Samedi - Soins infirmiers;

Namir Kas Nasrallah - Techniques de l’informatique;