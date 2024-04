Une 9e édition de la Semaine des sciences humaines réussie au Collège Montmorency

Du 18 au 22 mars dernier avait lieu au Collège Montmorency la 9e édition de la Semaine des sciences humaines, sous le thème Les sciences humaines pour comprendre, expliquer, agir.

Tout au long de la semaine, les étudiants et les membres du personnel du Collège ont pu participer à une kyrielle d’activités et de conférences leur permettant de poser un regard multidisciplinaire sur divers sujets d’actualité.

La Semaine des sciences humaines permet aux étudiants d’obtenir une autre perspective de leur domaine d’études. C’est l’occasion de sortir du cadre de la classe afin de mieux comprendre les phénomènes complexes de notre société et de toucher à la diversité du monde des sciences humaines à l’image du tout nouveau programme de Sciences humaines à Montmorency.

En plus d’avoir un effet rassembleur et d’animer la communauté montmorencienne, cette semaine thématique suscite des réflexions, des débats et met en lumière les liens qui unissent les disciplines et qui permettent de porter un regard critique sur les grands enjeux qui touchent notre société.

Cette initiative des professeurs programme de Sciences humaines et de l’équipe de la Vie étudiante est pensée pour la population étudiante et permet de souligner l'apport essentiel des sciences humaines à la compréhension de notre monde.

Un nouveau programme de Sciences humaines

Le tout nouveau programme de Sciences humaines du Collège Montmorency a accueilli sa première cohorte à l’automne 2023. Il offre cinq (5) profils propres à Montmorency. Découvrez-les! Dès leur première année d’études, les étudiants sont initiés à différentes disciplines des sciences humaines (5 à 7 selon les profils).

Le nouveau programme propose une plus grande offre de choix de cours où les étudiant•e•s peuvent faire des choix en fonction de leurs intérêts et de leurs découvertes. Enfin, les étudiants ont accès à des projets emballants, tels des stages locaux et internationaux, un voyage d’études en Histoire, un Forum étudiant, les Jeux des sciences humaines, etc.