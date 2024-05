Deux Lavallois aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies

Deux étudiants de la région de Laval participeront, les 20 et 31 mai, aux 28es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies qui se déroulent au Centre de foires-ExpoCité à Québec. Il s'agit de Mathieu Gascon et Maxandre Huet.

Cette compétition représente plus de 40 métiers appartenant à des secteurs essentiels à l’économie canadienne : la construction, des transports, des technologies de l’information ou encore les services.

Mathieu Gascon provient de l'École Polymécanique de Laval du CSS de Laval et étudie en réfrigération. Tandis que Maxandre Huet, étudiant à la même école, participe aux épreuves en tuyauterie et montage de conduites de vapeur.

Équipe Québec : 48 ambassadeurs de leur métier

Représentant 29 centres de formation professionnelle et 5 cégeps du Québec, Équipe Québec est composée de 48 compétiteurs venant de 9 régions. Compétences Québec est responsable de l’organisation entourant la participation de la délégation du Québec.

Face aux autres provinces et territoires, les compétiteurs québécois rivaliseront dans 32 métiers en compétition. Encadré par un entraineur et soutenu par leur établissement de formation, ils et elles sont les ambassadeurs de leur métier. Plomberie, mécanique industrielle, charpenterie, cuisine, coiffure, mécatronique, technologie aérospatiale, autant de métiers indispensables à la croissance économique du Québec qui s’appuie sur une main d’œuvre qualifiée.