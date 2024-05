Convention collective échue

Deux étudiants de la région de Laval participeront, les 20 et 31 mai, aux 28es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies qui se déroulent au Centre de foires-ExpoCité à Québec. Il s'agit de Mathieu Gascon et Maxandre Huet. Cette compétition représente plus de 40 métiers appartenant à des secteurs essentiels à l’économie canadienne : ...