Plus de 49 000 $ en bourses pour les finissants du Collège Montmorency

Le 12 juin, le Collège Montmorency a célébré ses 2 345 finissants 2023-2024 lors de la Cérémonie de fin d'études. Un total de 650 finissants ont défilé sur scène pour recevoir leur diplôme. La fébrilité était palpable le 12 juin dernier au Collège Montmorency lors de la Cérémonie de fin d’études.

Soulignons la présence sur scène de Benoit Lessard, directeur général, de France Lamarche, directrice des études, de Catherine Parent, directrice de la formation continue et des services aux entreprises, ainsi que des représentants des divers programmes d’études.

Lors de son allocution, M. Lessard a tenu à féliciter les finissants d’avoir cru en eux et d’avoir fait preuve de volonté, de travail, de passion et de persévérance pour terminer leurs études collégiales avec succès et obtenir un diplôme ou une attestation d’études. Enfin, il a profité de l’occasion pour reconnaître l’apport inestimable des professeurs, des membres du personnel et des proches qui ont soutenu et encouragé les étudiant.es tout au long de leur parcours collégial.

Daryl Oliver Jean Brice, finissant et boursier en Sciences humaines – profil Regards sur l’individu, Lori Ann Pelletier-Théberge, finissante en Techniques de sécurité incendie, ainsi que Tessane Louis, diplômée de l’AEC en Coordination du commerce électronique, ont livré de vibrants témoignages à leurs collègues.

Plus de 49 000 $ offert en bourses d’études

La Fondation du Collège Montmorency et ses donateurs étaient présents à l’événement pour remettre un total de 47 bourses du mérite et de l’excellence. Ils ont été honorés devant leurs pairs pour leur dossier scolaire et parcours collégial exceptionnel. Ils ont reçu des bourses totalisant plus de 49 000 $.

Au cours de la soirée, quatre bourses d’excellence de 1 500 $ chacune, offertes par Desjardins, ont été remises à Laura Nehme, à Benjamin Hardy, à Chloé Demontigny-Côté et à Jérémie Chartier. Ces finissants se sont vu recevoir une bourse pour l’excellence de leurs parcours académique au Collège Montmorency.