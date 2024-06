Plusieurs écoles de Laval récompensées par la CNESST

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis de nombreux prix, lors de la troisième édition du concours organisé dans le cadre de son programme Kinga, prévention jeunesse, dans la région de Laval.

Une somme de 10 000 $ a été remise à l’école Horizon Jeunesse qui s’est distinguée à l’échelle nationale. Deux autres récompenses de 2 500 $ chacune ont été remises à l’école primaire Le Tandem et au Centre de qualification professionnelle et d’entreprenariat de Laval, pour leur participation remarquable aux activités du programme.

Sur le plan national, cinq écoles préscolaires et primaires et cinq écoles secondaires ont reçu chacune un prix de 10 000 $. La CNESST a également remis 36 prix d’une valeur de 2 500 $ dans des établissements d’enseignement primaire et secondaire de chaque région du Québec.

Ce soutien financier pourra permettre l’organisation d’activités pédagogiques à des fins de prévention et de promotion des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.