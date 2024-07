Groupe GEYSER fait un don de 8 250 $ à la Fondation du Collège Montmorency

Le Groupe GEYSER devient une Entreprise de coeur de la Fondation du Collège Montmorency offrant ainsi annuellement trois bourses de parrainnage aux étudiants du programme Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment – spécialisation : estimation en construction.

De plus , l’entreprise offre un don philanthropique à la Fondation et des opportunités d’emplois pour les étudiants.

Groupe GEYSER est une société de construction. Des dizaines de projets de construction de bâtiments sont bâtis chaque année. Groupe GEYSER s’engage à être Le Partenaire-Bâtisseur catalyseur de qualité et de résultats dans un environnement de plaisir.

« Nous croyons en l'importance d’offrir les ressources nécessaires pour permettre aux étudiants d’exceller dans leurs études et atteindre leurs ambitions professionnelles. », indique le Groupe GEYSER

Mis en place afin de favoriser le recrutement de la main-d’œuvre, le programme Entreprise de cœur offre la possibilité aux étudiants de vivre des expériences concrètes liées au marché du travail.

Pour ouvrir la voie à la relève, la mission de la Fondation du Collège Montmorency est de redonner à ses étudiants et la communauté montmorencienne afin de les accompagner dans leurs réussites et contribuer à leur faire vivre des expériences collégiales inspirantes et stimulantes.