Collège Montmorency: 41 948 $ pour le programme Techniques de sécurité incendie

Grâce sa Soirée Gourmande aux Saveurs de Feu, la Fondation du Collège Montmorency a récolté un montant de 41 948 $. Ce montant sera entièrement remis aux programmes de Techniques de sécurité incendie du collège afin de soutenir divers projets pédagogiques et parascolaires essentiels à la formation de la relève.

La Soirée Gourmande, qui s’est déroulée sous le thème des Saveurs de Feu, a rassemblé de nombreux acteurs clés de la communauté lavalloise. Sous forme d’un cocktail dinatoire au cœur du Collège Montmorency, les invités ont pu réseauter et profiter de l’animation de notre sommelier invité, Patrick Blondin, pour en apprendre plus sur les vins dégustés au courant de la soirée. En plus d’un menu aux saveurs de feu, les convives ont pu participer à l’encan silencieux, au tirage ainsi qu’au jeu-concours dynamique, le tout, animé par des étudiants-bénévoles en Techniques de sécurité incendie du Collège Montmorency.